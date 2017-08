Tecnologia: Cambionan den e iPhone 8

Ya for di dos luna pasa ta core e rumornan di loke lo bay ta e aspecto y e caracteristicanan di e iPhone mas nobo di Apple. Sin embargo, e biaha aki imagen y nombernan di e funcionnan mas nobo di Apple a filtra directamente for di e compania.

Steve Troughton-Smith tabata e desaroyador cu a descubri e novedadnan di e siguiente iPhone den e fuente di codigo di e HomePod, e smart speaker. Loke parce di ta un descuido di e compania, esaki a permiti Smith confirma algun di e rumornan di e celular nobo.

E aspecto mas importante lo ta su screen, ya cu e lo no tin rand, cu excepcion di e espacio pa e sensornan di e espacio pa e speaker, y e camara frontal. Esey kiermen tambe cu ta elimina e startbutton y esey lo wordo reemplaza pa uno virtual cu ta aparece y desaparece, parecido na e Samsung 8.

Otro aspecto cu ta e desaroyador ta destaca den su descubrimento ta e codido yama FaceID, cual lo ta encarga cu e reconocimento facial pa unblock e telefon, otro caracteristica cu e Samsung S8 tambe tin. E diferencia ta cu e lo ta un funcion mas avansa cu infrared cu ta detecta e cara den anochi y den tres dimension pa haci’e invulnerabel pa fraude.

E Touch ID lo disparce, al menos esey te ainda parce di ta asina. Segun Smith no tin indicacion den e codigo cu ta mustra e existencia di e funcion aki den e celular nobo, dus e siguridad di e telefon lo ta completamente fija ariba e reconocimento facial y den e password clasico, tipo alfanumerico.

Tambe lo tin un opicion conoci pa e usarionan di Windows Phone, “tap to wake”, cu lo permiti activa of “spierta” e celular, door di mishi dos biaha cu e pantaya. Esaki lo facilita e usuario pa cende e screen pa wak e ora, fecha, notificacion, nivel di bateria of intensidad di e señal.

Ta keda falta pa confirma e ultimo dos rumornan cu ta rondona e lansamento di September. E prome tin di haber c e pantaya cu e iPhone nobo lo uza: si ta OLED y no LCD, manera su antecesornan. E ultimo aki ta pa e otro lansamentonan tambe: iPhone 7s y iPhone 7s Plus, cu importante mehoramiento den e caracteristicanan y su rendimiento.

