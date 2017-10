Cambio no mester bin solamente den gobierno, pero tambe den Parlamento

Sr. Ady Thijsen, miembro di Parlamento pa partido MEP a duna su punto di bista tocante loke ex- gobernador, Sr. Fredis Refunjol, a bisa tocante e democracia di Aruba, cu no ta funciona.

Segun Sr. mr. Thijsen, actualmente Aruba ta den e proceso di formacion di un gobierno, despues di eleccionnan di 22 di September. Un parti di e problema cu Aruba tin, ta e parlamento cu no ta funciona. Sr. mr. Ady Thijsen ta desea tur hende hopi exito pa forma un gobierno. Pero mirando e problemanan grandi cu Aruba tin, y mirando tambe loke Sr. Fredis Refunjol a trece dilanti, cual tabata tin su base pa su declaracionnan, si wak e delaster aƱanan, con e desaroyo a bay.

Aruba tabata tin e rapport di CAFT, cu a duna cierto recomendacionnan, cu no a wordo tuma na serio door di Parlamento. Por ripara tambe e problema grandi cu Aruba tin y esey ta algo cu tur hende ta bisa. Aruba mester di un gobierno cu lo bay traha hopi duro, pa soluciona e problemanan. No solamente mester bay traha duro como gobierno, pero si e Parlamento sigui mescos cu no ta funciona manera mester ta y no ta controla e ministernan, tur cos lo keda mescos.

Aruba a pidi pa un cambio, y e cambio ta bay bin. Pero e cambio no solamente ta bin pa gobierno, pero tambe pa parlamento, unda cu tur esunnan cu ta bay tuma e responsabilidad ey, pa nan haci nan trabao tambe manera mester ta. P’esey Sr. mr. Ady thijsen a trece esaki dilanti, mirando cu sr. Fredis Refunjol tabata un ex- parlamentario, un ex- minister y un ex- gobernador. Y p’esey ta pone enfasis pa tur gremio, tur hende cu ta participa den e comunidad aki, pa pone enfasis ariba su palabranan.

A yega momento si cu parlamentarionan mester haci nan trabao manera mester ta, segun Sr. mr. Ady Thijsen a termina bisando.