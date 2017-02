Cambio den orario di servicio na publico di Departamento di Impuesto

Departamento di Impuesto ta participa cu su orario di servicio na publico lo ta diferente diabierna 10 di februari 2017. E cambio di orario ta conta tanto pa e seccion di servicio pa cliente como e seccion di servicio di caha.

Servicio pa cliente y servicio di caha Oficina principal na Camacuri: 7:45 am – 14:00 pm non stop

Servicio di caha Oficina di gobierno na San Nicolas,Savaneta, Sta. Cruz, Noord y Paradera: 8:30 am – 13:30 pm non stop

Departamento di Impuesto ta pidi su clientenan pa tuma bon nota di e cambio nan menciona pa evita cualkier inconveniencia.

Entrante dialuna dia 13 di Februari 2017 Departamento di Impuesto lo continua cu tur su servicionan manera custumber.