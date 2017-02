Cambia di color di iris lo tarda solamente 30 seconde

SAN JOSE, Costa Rica – E oftalmologo Costaricense, Claudio Orlich, a anuncia cu e laser cu ta permiti e cambio di color di e iris, “Stroma”, awo ta den e fase di prueba pa confirma pa e no causa riesgo pa e vision, por wordo comercialisa den e plazo di un pa dos aña, EFE a informa.

E expero a realisa e pronostico den e di XIX Congreso Oftalmologico FacoElche (Alicante, oost di Spaña), unda cu el a presenta e resultadonan na nivel mundial di e prome estudio cientifico, relaciona cu e cambio di color di e iris y e cornea artificial, cu te cu algun aña pasa, e tabata un tecnica experimental.

Orlich a señala, cu e despigmentacion di e color di e iris ta un procedimento “hopi simpel”, cu ta tuma luga den menos di 30 seconde y cu no ta produci ningun tipo di molester pa e pashent, aunke cu ta trata di un proceso “ireversibel.”

El a afirma cu e despigmentacion di e iris no ta produci di forma inmediato tras e intervencion si no cu e proceso ta basa riba e stimulacion di un di e celnan, “cu ta come e pigmento di forma paulatino”, concretamente durante un periodo di entre 4 y 6 siman.

Segun e specialista, tur hende tin e iris di color cla cu pigmento cu ta produci e tonalidad bruin of berde, “di manera cu ora cu remove e pigmento ta logra e color cla.”

Riba e rasonnan di e cambio di e color di e iris, el a destaca cu e por debe na e intencion di logra un tonalidad di iris, uniforme den e wowonan of incluso pa motibonan cosmetico.

El a insisti cu ta trata di un procedimento sigur, cu no no tin supuesto problemanan di glaucoma, hipertension ocular of cualkier otro tipo di efecto secundario por pone na riesgo e vision di e pashent.

El a splica cu e estudio a cuminsa tres aña pasa y a tuma luga den diferente centro di Merca, Mexico y Costa Rica.

Fuente: El Universal