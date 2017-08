Camara di Comercio ta condena comportacion di parti di publico

Camara di Comercio ta condena algun hende cu a comporta nan mes na un manera no aceptabel. Segun Ernst Mohammed, presidente di Camara di Comercio, nan tin cu wak di nan mes kico nan comportacion ta haciendo y con nan a tene nan mes na e reglanan. Pa Camara di Comercio ta algo lamentabel y nan ta conden’e fuertemente. Esey no ta stopnan den futuro di haci loke nan ta haci. Esey ta duna pueblo un plataforma pa nan mes huzga. Aki ta mira tur e cosnan cu ta pasa y hasta riba television en bibo. Por a mira cu el a pasa pasobra e ratingnan tabata hopi halto. E feedback cu nan a haya, por a mira cu ta hopi hende mes a mira e debate. Eynan ta wak cu e pueblo por tuma nan decision di kico nan ta. Camara di Comercio ta condena esey pasobra no ta fair.

Papiando cu security, nan a habri tas y nan a ristra e hendenan. E banderinnan tabata chikito y por hincanan den saco y den brassierre, etc. No por a bay asina leu di check eseynan. Ta nan a haci locual nan kier a haci y nan tin cu wak e consecuencia di nan actonan.

A puntra sr. Ernst Mohammed kico tin di berdad cu e diferencia di opinion entre e lidernan riba escenario. El a expresa su desapunto cu sr. Eman den locual a pasa. Esey el a bisa na tur ocho lider. Por a mira e calidad di e lidernan cu tabata tin riba escenario, cu nan feedback tabata, cu aunke cu tur loke a pasa, toch nan a tene nan mes fuerte, nan a tene nan mes duro y a sigui cu e debate.

Mohammed a expresa palabranan di elogio y pabien na sr. Trappenberg, cu apesar cu tur cos a pasa, el a mantene su postura y a mantene e debate na un nivel cu nan por a sigui debati. Den tur e strobacionnan nan a sigui debati corectamente bon.