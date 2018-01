Camara di Comercio kier sigui stimula empresarionan

Sra. Sonja Velthuizen di Camara di Comercio ta mira bek ariba aña 2017 y e plannan cu Camara di Comercio tin pa 2018.

Na 2017 , un total di 1300 compania a wordo registra na Camara di Comercio y 715 compania a cancela nan registracion. Compara cu 2016, el a bay mas miho, ya cu mas compania a registra.

Den prome biaha den historia di Camara di Comercio, nan a tene un encuesta tocante e motibo pakico un empresario ta cera su negoshi. Durante e aña 2017, empresario ta bin Camara di Comercio y ta puntranan pakico ta cera nan compania. E motibo principal ta cu no tin actividad comercial mas. Esey kiermen, cu nan a ofrece producto, servicio cu no tabata na interes di e consumidor. NO tabata tin prijsnan atractivo, caida di benta.

Na di dos luga, cu 18% ta e cambio di identidad legal. Esey kiermen cu nan a yega di habri un eenmanszaak y a cera esaki. Pero nan a habri e compania bek bou un otro identidad. Y na di tres luga, cu 16%, ta gastonan halto pa mantene negoshi. A wordo menciona huur di edificio, impuesto y gastonan halto cu a pone cu nan no por a mantene e negoshi habri. Y na di cuater luga cu 13%, ta falta di financiamento. Tin mas motibo, manera haya trabao fiho, no tin permiso, no tin tempo pa dedica na compania.

Pa Camara di Comercio e cifranan aki ta hopi interesante, ya cu toch nan kier sigui yuda stimula entrepresarionan pa maneha negoshi exitosamente. Un di e metanan, ya menciona, ta pa elimina e redtape pa empresarionan pa lanta un negoshi. Aruba tin hopi burocracia, y Camara di Comercio kier crea un loket unda empresarionan por haya nan documentonan, nan permiso, tur cos hunto na un solo luga.

Nan lo cuminsa cu nan sistema nobo di registracion. Cu esaki nan por ofrece servicio 24 ora pa dia na nan clientenan. Y nan no tin cu para den rij, por manda un email, of ora cu e sistema di firma digital bin na vigor, esey lo yuda masha hopi mes, segun Sra. Sonja Velthuizen di Camara di Comercio.