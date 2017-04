Camara di Comercio kier mira mas crecemento comercial bou di e hobennan

Mirando cu KvK kier wak mas crecemento den comercio, nan lo bay busca manera pa yuda e hobennan haya e ayudo financiero, Sr. Ernst Mohammed, presidente di Camara di Comercio ta splica mas over di esaki.

Hunto cu Sra. Veldhuizen, ta buscando pa busca mas inversion di entrepeneur chikito y hobennan. Pronto nan lo tin un reunion cu Aruba Banker’s Association, pa wak kico ta e problema. Esaki en bista cu haya un financiamento na banco no ta facil mnas manera antes. Nan por bira un tiki mas flexibel pa e comerciante local y hoben.

Sr. Kawish Misier ta un cu ta mentor y e ta den e comision di young entrepeneur. Actualmente e ta buscando e manera pa flexibilisa pa e entrepeneur hoben, cu bon idea haya un bon start.

Sr. Mohammed a sigui splica cu Qredits cu ta lantando awo den mercado, si bo tin un bon idea y si bo desaroy’e bon, cu un bon background, e hoben por haya un lening te cu 50 mil florin. Esey ta un start y si esaki resulta succesfull, e lening lo por hisa. Pero mester cuminsa di un caminda. E meta di Kamer semper ta pa banconan participa den esaki, pero tin biaha no por y lo mester bay un otro caminda. Hopi entrepeneur, cu si tin gana, cu tin kier bay dilanti, cu kier alternativa, nan ta contento di por tin uno.

E comite di diversificacion di economia tin varios idea caba, y ta concretisando esakinan y pa fin di luna lo tin un presentación di e strategic planning, pa locual ta nos economia, nos comerciantenan. TIn hopi negoshi mescos na Aruba, si mira e fenomeno di supermercado Chines tur caminda, e kapsternan tur caminda y luganan di paña tur caminda. No ta bay cu Kamer no ta gun e persona, pero e mester bay structural y prudente. Tur hende mester por gana placa pero si no tin control y no zorg cu tur hende bin cu mesun rekisitonan, un fair plainfield, esey ta tarea di Camara di Comercio y nan lo sigui pusha pa esey, segun Sr. Mohammed, presidente di Camara di Comercio.