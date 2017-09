Calor por ocasiona ataca di curason y ataca celebral

Un ataca di curason por bin di diferente manera, pabo tene esaki na cuenta segun consehonan of trata di ta menos den calor cu ta posibel segun Gino Goeloe, director di Wit Gele Kruis Aruba.

E sintomanan ta dolor di cabes fuerte, presion ariba bo pecho y hincamento den bo mannan, tin biaha mas tanto den e man robes. Den bo nek ta bira stijf y bo tin gana di saca. Esey ta e sintomanan cu bo ta haya ora bo ta bay haya un ataca di curason.

Un ataca celebral ta bay tambe cu hopi dolor di cabes, presion den wowo, bo oreanan ta keda “suis” y tambe, den un fase mas laat, bo ta wak cu un banda di cara ta cay, bo habla ta bay atras. Tambe bo mannan bo no por move nan bon mas. Si bo ta sinti un dolor di cabes inmenso y bo cara a cay na banda, bay un hospital di biaha. No bay dokter di cas pa no perde tempo, pasobra bo tin un stroke na caminda.

Dus dolor di cabes inmenso y presion den wowo, un banda di bo curpa cuminsa perde gevoel, bo mester bay hospital di biaha paso esey ta sintomanan di un ataca celebral. Na Hospital nan ta dunabo e remedi pa baha bo presion di biaha.

Wit Gele Kruis ta conseha tur hende pa bebe awa, cu ta importante pa nos salud y specialmente den e temporada aki segun Gino Goeloe, cu ta splica pa ban tene esaki bon na cuenta.

Pero nos hendenan ta gusta bebe juice, cual por haci’e door di mescla e awa cu e juice. Aruba su hendenan ta gusta bebe cosnan juice, pa cual nan ta cuminsa sufri di sucu.

Hende normal adulto y mucha, demasiado sucu tampoco ta bon pa e curpa.

Wit Gele Kruis lo bin cu’n foyeto di diabetes pero tambe nan lo lansa un campaña di bebemento di awa, cu ta un di e cosnan mas saludabel cu tin, di bebe 7 pa 8 glas di awa pa dia. Vooral den e temporada calor aki, mester bebe hopi awa. Bebemento di awa di mas tampoco ta bon, ya cu esey lo forsa e curason pa pomp e exceso di likido for di bo sistema, segun Sr. Gino Goeloe.