Caida di Facebook ta desata panico riba escala mundial

Diasabra, usuarionan di Facebook a informa cu e red social a stop di funciona di forma repentino. Riba nan mensahenan di Twitter, e internautanan a comenta riba e caida di Facebook y a publica varios joke riba esaki.

Di e mesun manera, e servicio di mensahe di Facebook, esta Facebook Messenger, tampoco tabata traha, segun e internautanan.

Paralelamente, e aplicacion Instagram pa subi potret y video, a sufri un caida parecido diasabra.

Relaciona cu e fayonan aki, algun joke di e internautanan ta destaca cu, mientras e dos rednan social aki no ta funciona “Twitter tey pa boso.”

Algun hende por bisa, kico a pasa cu Facebook??”, un usuario a skirbi riba Twitter, ilustrando cu su pregunta e panico cu ta domina hopi internauta ora cu e fayonan aki ta impedi nan subi of actualisa nan pagina.

Otro usuarionan ta haci chansa exagerando su pronosticonan mas pesimista. “Pronto Twitter, Whatsapp y tercera guera mundial,” e usuario Vivi Bizak a skirbi.

Mas of menos un mey ora despues, Facebook a bolbe traha, pa alivio di e usuarionan cu a alarma cu e repentina caida di e red.

Na comienso di Augustus tambe Facebook a stop di funciona y e usuarionan di varios pais a sufri problemanan di acceso.

