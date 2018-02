CAft a faya e pueblo di Aruba

Presidente di FTA, Hubert Dirks a pronuncia su mes tocante e papel cu Caft lo a hunga durante e gobierno anterior di AVP y con e situacion lo ta bayendo keto bay pa lo cu ta puesto di trabou pa comunidad Arubiano.

Tin un situacion lamentable unda cu College Arubaans Financieel toezicht ( Caft) lo tabata suppose di yuda den e supervision y asesoramiento financiero riba nos pais. Pero en berdad e no a haci un bon trabou den e ultimo periodo gubernamental y su aporte no a logra yuda Aruba, esaki ta declaracion di presidente di FTA Sr. Hubert Dirks.

Tabata tin un ley cu a wordo pasa pero den e parti financiero aki, pero e ley ta depende di kiko Caft tabata hasi, kier men cu basa den e resultado di Caft medidanan por wordo tuma e ora. Increible con un debe por aumenta asina grandi, for di 2009 te cu e aña aki el a subi te 86%, unda cu e lo tabata mas o menos na 40%. Esaki ta demasiado.

Tabata tin hopi gastamento di placa di gobierno, e debe a keda bai halto. Pa esaki mester tin un aparato gubernamental cu mester ta mas eficiente, y un economia cu trahador lo por bai dilanti. No por ta asina cu awor aki te cu awe tin cantidad di famia den den situacion dificil, y desempleo ta alto. Lamentablemente tin Arubiano na cas y stranheronan trahando, y esaki lo por wordo interpreta manera cu trahador Arubiano no tin e cualificacion pa haci cierto trabou.

Riba e tema aki Sr. Hubert Dirks di FTA a bisa cu na Aruba su sistema di economia no ta asina exigente pa loke ta studio. E speransa cu refineria lo habri cada dia e ta mustra cu, den e direccion cu ta bayendo, no lo habri, anto cu e sector aki tin speransa cu lo por habri position mas alto na nivel studio manera EPI of mas alto, anto e ora lo no tin e vacatura pe trabou aki disponibel.

Na Aruba awor aki lo tin cantidad grandi di drop outs, e ceramento di frontera di Venezuela, aunque cu ainda tin un par di Aerolinea for di e destino aki, pero na cierto momentobo lo tin di manda hende cas. Mayoria di posicion habri pa trabou lo ta waiter, security guard, front desk, entre otro cu no ta exigi hopi estudio den un nivel alto, solamente pa hasi un curso chikito anto lo haya e capacitacion pa e empleo.

Mester hasi mas promocion y incentiva na trahador Arubiano, pa bay tuma trabou, e problematica awor lo tin caminda cu keto bay e companianan tin como prioridad e cheap labor ta prioridad pa hopi dunado di trabo, unda cu no ta cumpli cu ley. Gremionan na Aruba lo ta coresponsable pa e situacion financiero aki, anto esaki no mester a wordo permiti. E informacion di e situacion financiero manera mester tabata cla pa tur hende. E realidad aki unda Caft a tolera y acepte, anto Reino tambe aunke no sa con leu Reino tabata na altura di esaki. Loke mester haci ta elimina dropout, genera mas empleo, baha criminalidad, pone un aparato gubernamental cu lo traha corectamente. Toccante e situacion social di Pais Aruba, famianan den problema keto bai, di unda ta bay saca e placa ey. E situacion ta mustra di cu lo mester bin medida, mester recurso economico pa cual no tin disponibel. Ta un situacion critico aworaki pa nos pais, segun Sr. Hubert Dirks di sindicato FTA.

