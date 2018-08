Cada scol lo mester zorg pa mantencion chikito di nan scolnan

Minister Oduber ta splica cu tin un ekipo na DOW cu ta encarga cu e parti di mantencion di scolnan,pero e ta responsabilidad di cada scol presenta na DOW pa cambionan cu nan kier mira den mantencion chikito. Contrario na antes, caminda hopi biaha departamentonan no tabata pone fondonan disponibel pa loke ta trata mantencion di nan edificio. Entrante Januari 2019, tur departamento di Gobierno y scolnan tin e responsabilidad pa nan “huisvesting”. Esey ta un otro maneho cu a wordo introduci conhuntamente hunto cu DOW y a wordo aproba den conseho di Minister dos luna pasa. Mescos cu directornan mester percura pa riba su presupuesto e tin placa pa salario p’e paga su trahadonan, e directornan aki mester percura pa nan tin fondo pa pa mantene nan edificio y no cu ta warda ora seis of shete aña pasa cu no por haci mantencionnan chikito mas, sino e ta bira un gasto grandi di 300 of 400 mil florin pa drecha cualkier problema di e edificio. Pues desde e presupuesto di 2019, tur departamentodi scolnan mester pone pa mantencion chikito di 20 mil florin. Tur departamento di Gobierno tin 87 edificio cu ta propio y cada hende mester percura p’e fondo aki ta riba nan presupuesto. Di e forma aki, por cu cuminsa desde Januari 2019 cu un plan di mantencion di cada edificio di Gobierno pa evita di yega na gastonan grandi pa mantencionnan grandi of hasta. E ta como maneho di Gobierno en general. Esey ta e decision cu ta wordo hiba aworaki cu e Minister encarga cu Educacion. Loke ta pasa ta cu nan ta traha scolnan cu fondo di pueblo y hopi biaha nan ta wordo traspasa pa un fundacion y e fundacion ey no ta mantene e edificio. Despues ora e problema di mantencion bira grandi, nan ta bay bek na Gobierno pa haci esaki.