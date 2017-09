Cada biaha sindicato tin un excusa pa welga na Arubus

Diabierna mainta trahadonan di Arubus a drenta den accion relaciona cu e decision di manda trahadonan cu tabata uitgeleend na Aruparking, bek pa Arubus. Sr. Theo Croes ta splica mas encuanto esaki.

Tabata tin cambionan den e parti financiero di Aruparking y decision a wordo tuma door di e Raad van Commaris pa manda e trahadonan aki bek pa Arubus. Segun Sr. Croes, no ta berdad cu nan tin salario barbaro, pero ta trata aki di toelage. Apart di esey, cada responsabilidad ta bin cu su renumeracion. Dus un supervisor no ta mescos cu’n chauffeur, el a bay como supervisor y awo Arubus ta evaluando kico nan ta bay haci. E ta algo hopi prematuro, ya cu tin algun detayes cu mester wordo regla ainda.

Sr. Croes ta di opinion, cu leu a leu e ta haya un ril y Sr. de Cuba kier mete cu Arubus. Tin un grupito cu echt no ta satisfecho, pa cosnan personal, incluyendo algun shopsteward y esakinan ta influencia e otronan. Y esakinan na nan turno, ta wordo influencia door di Sr. de Cuba.

Director di Arubus, Sr. Theo de Cuba, a splica kico e kiermen cu a titulo personal. El a reuni cu dos chauffeur, caminda cu el a splica cu el a splica na e chauffeurnan cu nan mester cuida e busnan tambe. Pero tin shopsteward cu kier subi di posicion, pa beneficionan personal. Pa loke ta trata e mal estado di e bus, e ta admiti cu esey ta berdad. Ya cu tin algun bus cu tin mas di 20 aña ta coriendo, pa casi 22 hora pa dia.

Tambe el a contesta e ponencia di Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA, cu ta reclama cu tin un mal maneho den Arubus. E ta invita Sr. de Cuba, pa bin sinta hunto cu nan y mustra e directiva di Arubus, tocante e mal maneho cu e ta papia over di dje.

Relaciona cu e subsidio cu Arubus ta haya di parti di gobierno, esaki tabata 4 miyon semper, pero a bin 2 miyon riba dje, pa paga un lening. Pero mientras tanto, for di aña 1998, e gastonan a subi cu 57% te cu 2009. Aworaki e lo ta mucho mas.

Na 2009 gobierno a baha e subsidio na 4 miyon y eynan e problemanan a cuminsa. Pero Arubus mester di 8 miyon pa e compania por draai, dus Arubus so ya cu Aruparking no tin subsidio y Arutram tin un subsidio parcial. Sr. Theo Croes ta di opinion cu Sr. Diego de Cuba no sa di kico e ta papiando di dje.

Den e ultimo reunion cu Arubus tabata tin cu sindicato dia 31 di Augustus. Prome cu esaki tabata tin un protocol cu ainda tabata tin algun punto habri, cual un di nan tabata e schalering. Directiva a splica mediador di gobierno tur e puntonan y cu den salario di September nan lo hay’e cu forsa retroactivo.

Arubus ta bezig ta controla tur loke ta relaciona cu e kehonan di e airco di e busnan, y algun otro puntonan. Loke Sr. Croes di Arubus no ta compronde, cu sindicato ta bolbe bin cu ponencianan cu no ta klop. Sindicato ta haci cu cosnan cu ta bay for di sla. Biaha pasa nan a welga tocante e schalering, pero esey nan no por a haci nada ariba dje. Djey a bay pa e busnan den mal estado, te cu a bay para dilanti hues. Cada biaha ta bin cu insinuacionnan baho.

Por ultimo Sr. Theo Croes, director di Arubus, a splica cu tempo cu su persona a drenta Arubus, di baina por a paga salario. Mester a keda sin paga un creditor, pa por paga salario. Arubus ta bezig cu gobierno tocante e busnan. Minister di Transporte hunto cu e Raad van Commisaris, ta bezig cu e detayenan pa soluciona e problemanan di Arubus.