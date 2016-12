Cada 6 luna studiantenan ta haya placa di studielening

Tin hopi mayor preocupa pa cu nan yiu no ta bay haya placa di studielening na Hulanda pa cual aki a acerca director di departamento di enseñansa Anne Marie Proveyer pa splica kico tur esaki ta encera.

Ta di supone cu mayornan di muchanan cu dos aña pasa y aña pasa a pidi Arubalening y di dos aña pasa e sistema di Arubalening a wordo cambia di paga pa luna pa paga den termijn. Un termijnbetaling ta un pago cu despues di cu e muchanan a haya nan start paket cu tabata na final di Juli, nan ta haya despues di 6 luna e di dos pago, cu den e caso aki ta na Januari. E pago ey ta e pago pa seis luna atrobe. E ora na final di Juli, cuminsando di Augustus ta paga e termijn atrobe. A ripara cu hopi studiante ta manera un tiki confundi pasobra tin un tek di studiante cu ta mas bieu, mas grandi y cu ta cay bao di un contract cu ta otro cu ta wordo paga ainda cada luna door di Arubahuis. Eynan cos a manera bruha un tiki cu mayornan ta pensa cu nan yiunan ta suppose di haya e pago na December. Si conta di Juli pa December, ta Januari ta e placa ta wordo overgedragen. Tin tambe un mail cu a bay for di Aruba huis pa e studiantenan, si tur cos ta bon y cu ta splicanan cu nan tin cu entrega nan prueba cu ainda nan ta studiando cerca nan Mentor. Y tin studiante cu no a haci esey te ainda. Esey tambe ta importante pa mayornan sa, pa nan yiunan haci esey, pasobra sin esey Arubahuis no por duna e informacion pa e pago tampoco. Si un studiante no ta studia, e no por keda haya Arubalening, pasobra e ta crea debe sin cu e por paga e debe bek. Den e sentido ey ta hopi importante tambe pa studiantenan sigui e informacion cu nan haya, sigui nan email y di e forma ey tambe wordo informa. E comunicacion di banda di departamento di Enseñansa y tambe Arubahuis ta wordo haci semper via mail. Eynan tambe sa sosode cu ta topa cu studiantenan cu no ta geefdoor nan email adres, caminda cu tambe ta un falta di comunicacion, segun Proveyer.