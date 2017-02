Cacique a lanza un rom nobo: Moneda de Oro

CARACAS, Venezuela – Ken no conoce Ron Cacique. Akinan na Aruba e rom aki ta hopi gusta, no for di awo, pero for di hopi aña caba. Tin hende ta uze pa traha quesiyo, otronan ta bebe whiskey ijs, of hasta ta shot’e.

Wel, e biaha aki, nan tin un adicion nobo. Na December el a relansa su licor seco, Moneda de Oro. E producto aki ta disponibel den e principal puntonan di benta den henter e pais, como un opcion mas accesibel pa e consumidornan.

E licor aki traha cu basenan embeheci y alcoholnan hoben, ta contene virutanan di roble tosta y agregadonan di vanilla, cual ta haci cu su aroma y sabornan ta asocia cu palo, vanilla y caramel logrando ta un licor robusto yena di matis cu ta permiti un producto cu alto potencial di e mescla.

A proposito di e lansamento, Jessika Uzcategui, directora di Mercadeo di Diageo Venezuela, a comenta: “E segmento di licor seco di rom a bin ta gana relevancia y tumando espacio durante e ultimo añanan. Cacique, siendo e marca di rom mas bendi na Venezuela, segun e mas reciente estudio di Nielsen, September 2016, no tabata por a stop di ta presente cu un producto cu tur e credencial di calidad cu loke tradicionalmente e marca aki ta conta cun’e.”

Cu e integrante nobo aki, e portfolio Cacique ta ofrece un producto pa cada un di e segmentonan di mercado, incluyendo su propio bebida cla pa bebe, Cacique Mojito, unico den e categoria di rom den henter e pais. Moneda di Oro, ta prueba cu e Diageo Venezuela ta sigui inverti y apostando pa e produccion local.

