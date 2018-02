Cachonan di caya ta afecta zona hotelero tambe

Crioyo Trappers ta pidi e colaboracion di Hotelnan cu e mantencion di cacho den situacion di caya

E situacion di cacho riba caya lo ta hopi fastioso pa tur e comunidad di Aruba, y Sra. Marvine Kock di e Fundacion Criojojo Trappers a bisa cu nan a manda un carta pa cadenanan grandi di hotelnan, pa yega na un acuerdo tocante e casonan di cacho ariba caya. Esaki tabata ora cu e cuminsa cu e campaña Stimami, Sterlisiami di Bucuti Beach Hotel.

Alabes, sra. Marvine Kocka splica cu dasagrado, cu nan a traha un carta pa manda na e resto di Hotelnan grandi na Aruba , Marriot, Hyatt, Richt Carlton entre otro, pa comunica e problematica actual Criojojo Trappers y Veterinarie Dienst. Pero te dia di awe nan no a haya ni un contesta di nan, pa por realiza algun ayudo of aporte economico pa por sigui trata pa cu e causa aki,ya cu e situacion aki lo afecta tur e area hotelero tambe.

Actualmente ora tin cacho di caya, den e zona ey, hotelnan ta core yama pa hibanan killcage pa bay cu nan pone nan drumi. Pero e cos no ta bay asina, y door di esaki e fundacion a bay protesta un biaha caba na hotel Marriot , anto e ora e situacion lo mester cambia den un forma radical, pasobra un cacho crioyo tampoco ta merece ta wordo maltrata y cu hende no ta worry cu nos bestianan na Aruba, y hotelnan no ta ayuda pa bay steriliza bestianan of purba di relocanan, anto ey ta e problema cu Criojojo Trappes tin awor aki.

Departemento di Medio Ambiente tambe tin basta responsabilidad den e caso aki, unda cu Sra Mervine Kock a bisa riba esaki cu tur gobierno cu a sinta despues di Status Aparte, a zorg pa e welvaart, pero no pa Welzijn ni e medio ambiente ni bestianan, anto awor e gap ta mucho grandi. Lastimamente tin hopi hende cu educacion hopi abou unda cu nan no ta stima cacho, no tin placa of no ta worry pa sterilisanan, anto laga nan los riba caya, y no tin ni un ley unda cu polis lo por haci algo pone boet of straf .

Tin hopi situacion fastioso cu lo presenta tur dia cu Criojojo Trappers unda cu lo tin cacho mara den cura 24/7 anto den solo of sin come, lo cual e ta un acto di hopi crueldad pa cu un mascota of bestia. Sr. Kock tambe a ta recomenda si no tin cura no haya bestia of tene den cas bou den un forma responsabel y no lague lose riba caya, pa e haya puppies a cada rato.

E meta pa Crioyo Trappers ta pa steriliza e cantidad di cacho mas cu ta posibel te ora lo por logra controla e situacion aki cu lo bin sosode riba nos isla mas cu cincuenta aña caba, y cu Criojojo Trappers lo ta purbando di drecha den diez aña so, pero pa logra cu esaki mester aproba un ley pa proteccion di bestia y mester sterilizanan mas cacho cu ta posibel. Tanto bal tin ley, pero no e ley no por wordo ehecuta, segun Sra. Kock, di Criojojo Trappers.

Mirando e reto aki e ore e ministerionan mester cuminza actua, minister di medio ambiente cu minister di husticia, pa trece dilanti un ley cu lo controla e problematica aki, no keda drumi riba esaki pasobra e lo a sali for di man caba, unda cu na 2017 a nace mas cu dies mil, y lo calcula cu tin aproximadamente un cuarenta mil cacho na nos isla ,y lo ta un situacion critico mirando tambe cu hasta cacho di raza lo ta bayendo na kill cage, una cu e hende ta cumpra of haya cacho caro, di raza cu pedigree anto despues nan no tin ni placa pa zorg pa e bestia por tin un bon bida. Sra. Marvin Kock ta recomenda pa ta mas consciente cu cuido di bestia y wak pa nan di manera mas humano y responsable. Asina Sra. Marvine Kock di Criojojo Trappers a finalisa bisando.

