Cachonan canando los riba caya ta sigui di ta un problema

Diahuebs mainta, pa 8.20 di mainta, Central ta manda un patruya pa un adres na Jaburibari pa un problema entre bisiña. Na yegada patruya ta constata cu ta e cacho di bisiña a drenta cura di denunciante y e cacho no kier a sali for di e cura. polisnan a combersa cu e cabayero G, caminda esaki ta declara cu e cacho ya tin 4 anochi cu ta bula den su cura. E cacho ta sufri di carpata y ta causa hopi molester pa e cabayero G. A puntra G. si e ta duna e cacho cuminda, pero el a nenga esaki. Polisnan a logra saca e cacho for di e cura. Segun G., e cacho no tin doño. A splica G. pa tuma contacto cu instancianan concerni den caso cu e cacho sigui causa molester. Patruya a puntra den becindario si algun persona lo por sa ken ta doño di e cacho pero sin resultado. Mirando cu G ta un persona ya di edad avansa y cu e no tin casi niun famia na Aruba, lo sigui patruya durante oranan di dia pa cualkier eventualidad.

E caso tin atencion di autoridadnan.

Diahuebs atardi pa 3.30 Central ta manda patruya di Noord pa Seroe Janchi 57, caminda un cacho a drenta e propiedad en cuestion y a ataca e cacho di e doñonan di cas y esaki despues ta fayece. Segun e doño di e cas, di inicial V., e cacho en cuestion ta bin di e adres Seroe Janchi 109. Na momento cu e patruya a dirigi su mes pa e adres en cuestion, nan ta wordo acerca door di un colega di nan, kende ta declara cu un rato prome e cachonan di Seroe Janchi 109. Na yegada di e patruya, nan no ta haya e doño na cas, pero ta combersa cu e yiu homber. Esaki ta declara cu mas sigur su ruman lo a laga e porta di e garashi habri, y e cachonan a haya nan chance di scapa. E yiu homber a sali bay busca e dos cachonan.

Na warda e agentenan a tuma contacto cu e doño di e cachonan y a splica e situacion y cu e lo mester cubri e gastonan. El a bay di acuerdo.

Diahuebs anochi, central ta manda patruya pa percela Argentinastraat 15 en conexion cu cachonan cu ta los. Na yegada polis ta papia cu e dama di fam P., kende a declara cu durante dia ela pasa dilanti di e adres en cuestion y aki el a wordo ataca pa e cachonan di e cas. El a bin bek na e adres pa papia cu e doñonan, pero esakinan no a gusta e cuenta mucho. Habitantenan di e percela nr. 15 a declara cu nan cachonan tabata henter dia den nan cura y cu esaki ta halto suficiente cu e cachonan no por sali. Dilanti cas di un bisiña e agentenan a bin haya un di e cachonan tabata cana los. Polis a hala atencion di e doñonan riba e hecho cu ta laga e cacho ta cana los riba caya.