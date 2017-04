Central ta dirigi patruya na un adres den Emmastraat pa un intermediacion. Eynan a papia cu e homber yama R., kende a conta polis cu e conocido Cacalaca Blanco kier pa page 25 florin pa e drecha un auto. Polis a bay wak e auto, pero no a mira nada cu a wordo haci na dje. Segun JC, Cacalaca Blanco no a haci nada cu e auto, pero si ta exigi placa. Patruya a core Cacalaca Blanco for di e luga. Central a wordo poni na altura.