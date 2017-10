Cabes di periodista Kim Hall haya den lama Baltico

COPENHAGEN, Dinamarca- Buzonan Danes a haya e cabes y e pianan di e periodista Sueco Kim Wall. E periodista a muri na Augustus bou di circumstancianan misterioso den un submarino, propiedad di e inventor Peter Madsen, según e vocero di e polis Danes a bisa den un rueda di prensa. Asina Reuters ta informa.

Partinan di e curpa, un cuchiu y paña di Wall den saconan di plastic, cu tabata wanta na pida meta, a wordo haya diabierna den e bahia di Koge, cerca di e capital Danes, Copenhagen, pa buzonan di marina cu ta colabora cu polis den e investigacion.

Jens Moller Jensen, vocero di polis, a afirma na e periodistanan cu partinan di e curpa lo wordo investiga pa purba determina e causa di morto di e periodista. Madsen y su abogadonan no a haya tempo ainda pa reacciona riba e pruebanan nobo aki, según e vocero a agrega.

Kim Wall a wordo mira pa ultimo biaha den e submarino priva di e inventor Danes, Peter Madsen. Ambos a subi e submarino UC3 Nautilus dia 10 di Augustus y esaki a disparce e marduga siguiente. Varios hora despues a submarino a zink y un barco priva a rescata e homber. Polis a acusa e inventor di a caba cu e vida di e periodista.

Dia 13 di Augustus, autoridadnan a revisa e submarino recupera, pero no a haya e curpa di e muhe. Aunke cu na principio Madsen a afirma cu el a trece e muhe bek canto algun hora despues cu nan a subi e submarino, despues el a cambia su declaracion y a bisa cu e periodista a muri a consecuencia di un accidente y cu el a tira e cadaver na lama, na un luga no specifica.

Dia 22 di Augustus a keda confirma cu polisnan a haya un torso femenino, sin brasa ni pia ni cabes den lama Baltico, cerca di e supuesto desaparicion di e periodista. Aunke no por determina di biaha si e curpa tabata pertenece na e periodista desapareci, expertonan a confirma esaki despues di e realisa pruebanan di DNA.

Durante e audiencia di e caso horibel aki den Corte di Copenhagen, a bin haya sa cu e inventor Danes tabata tin imagennan cruel di tortura na hende muhe den su computer.

