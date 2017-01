Bus transportando muchanan di scol na Italia ta accidenta y pega candela

Un bus cu 55 persona abordo, incluyendo muchanan di scol abordo a perde control y pega candela. Esaki a sosode na Italia, caminda 16 persona a perde nan bida.

E bus tabata transportando alumnonan for di Hungaria, a dal contra un pilon na momento cu e tabata saliendo for di e caretera principal for di Verona diabierna.

Servicio di bombero di Italia a bisa cu tin por lo menos 39 otro persona herida.

E bus tabata di regreso pa Budapest, for di Francia unda cu e muchanan tabata pasando un paar di dia di vakantie den e seronan.

Un gran cantidad di alumno, di mayoria mucha homber di entre 14 cu 18 aña a wordo saca for di e bus na momento di e accidente.

Motibo pa cual e bus a sali for di caretera no ta conoci.

Gran cantidad di alumno a wordo salba door di e meneer di gym cu a bay bek na e bus cu tabata na candela y a saca nan for di esaki.