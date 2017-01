Bus di Salud lo ta na Noord dia 2 di Februari den parkinglot di Do it Center

Instituto Biba Saludabel y Activo, IBiSA ta informa na comunidad cu Bus di Salud ta sali pa duna servicio na publico den e bario di Noord. E bus lo ta staciona na e siguiente luga:

Dia 2 di Februari, den Parkinglot di Do it Center na Shaba, Noord, for di 8’or y mey di mainta pa 3’or di atardi.

Ta controla si bo tin un peso saludabel (BMI), presion di sanger, sucu den sanger y colesterol y tambe ta duna conseho con pa hiba un estilo di bida mas saludabel. Tur control ta completamente gratis y no mester ta na yuna pa bin haci e controlnan aki. IBiSA ta corda tur bishitante pa presenta cu e carchi valido di AZV.

IBiSA ta invita comunidad di Aruba, specialmente e bario di Noord y vecindario pa probecha di e servicio di Bus di Salud.