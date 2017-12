Burocracia na Aruba ta pone cu cosnan ta tarda aki na Aruba te ora cu ta laat

Kico lo ta e rol di e otro departamentonan cu tin di haber di e problema social ya cu esaki ta mas amplio cu nos ta kere. Sra. Glenda Hernandez, directora di Departamento di Asuntonan Social ta splica.

Cada sector lo mester traha un plan, ta papiando di e sectornan relevante pa cu e sucedido. Ta papia di tereno huridico, di tereno social, di tereno infrastructura. pasobra pa ta honesto, tin dies aña cu no tin casnan social ta wordo traha. Tin un lista unda cu hendenan cu tin dies aña wardando ariba un cas social. SI un persona wordo bati, e kibra su pia, no tin caminda pa e hende aki bay. Ta pidi tur sector, huridico, social, enseñanza y di Infra, pa bin cu plan. Kico mester sosode na cada instancia prome cu Pasco. E otro instancianan ta bin cu nan plan na fin di Januari. Nan plan lo mester bisa kico nan ta bay haci cu e luga, unda mucha y hoben ta cana, ta biba, ta hunga, e ta bira mas sigur pa e mucha y e hoben ey. Esey ta e plan cu Departamento di Asuntonan Social ta pidi, nan ta pidia pa sa ki ora ta ehecuta e plan, con ta bay ehecuta e plan y con por midi cu ta bay ehecuta e plan. Esey ta plan cu Departamento di Asuntonan Social ta bay ehecuta. Tin cierto blanconan cu Deparamento di Asuntonnan Social ta yama “grijze gebieden”, cu aworaki no tin solucion pe. Pero esey ta un plan cu mester traha di areanan unda cu tin “blanco”, unda cu niun hende ta di dje. Cu si ta haci cu e caso ta bay dura mas, pasobra cu e no ta di niun hende. Esaki mester bay wordo gewaakt. Kico ta bay haci, ki sorto di palabracion ta bay wordo haci, entre instancianan, ken su responsabilidad nan ta, y kico nan tin mester pa resolve e problema aki. Esey ta ariba nivel di instancianan, segun Sra. Glenda Hernandez.

Ta bon cu un Conseho di Minister, cu interdisciplinario ariba e topico social aki. Es decir cu tur e ministerionan huridico, enseñansa, social, infrastructura, bou cargo di Minister Presidente, lo bay pone ariba reunion tur e plannan aki y tur e problematica cu e instancianan ta hayandonan confronta cun’e, pa bay cuminsa haci palabracionnan, kico ta bay haci, con e ta andando, con e instancianan ta haciendo e trabao ey. Con e plan ta bay wordo ehecuta y unda e ta pega?

Tin cierto burocracia cu ta haci e instancianan cana menos bon. Hopi biaha hendenan no sa esey, tin cosnan cu ta dura mucho largo, pasobra cu tin burocracia y no ta tur cos ta na nan luga. P’esey nan ta pidi ministerraad pa zorg pa cosnan cuminsa cana. Ariba e tereno di comunidad, mester bisa cu ta bay cuminsa cu’n campaña den media, bisando e comunidad cu nan tambe tin un tarea, cu si e persona haya yiu, e yiu ta di dje. Gobierno no por tuma e tarea over pabo. Abo ta esun responsabel, abo ta esun cu ta primordialmente responsabel. Gobierno por yudabo, pero e no por tuma e tarea ey dibo. Abo a scoge pa haya bo yiunan, pa trece nan na mundo. Esey mester ta bon cla, den bisa, cu nan no ta acepta cierto cosnan cu ta pasando actualmente, cu muchanan ta wordo abusa. Muchanan ta wordo gedal. Sea e ta cultural of no, no por acepta esey. Esey ta bay den comunicacion di media, ta pone esey. Pa cada ciudadano haci su tarea. Si bo ta wak cosnan cu no ta bayendo bon, meld esaki. Tin bureau sostenemi, Voogdrijraad pa mucha y hoben. Si tin algo cu no ta bayendo bon, meld na nan. Si e caso no wordo gemeld, cosnan ta pasa, tur ta haya jammer, despues di tempo ta tende un hende a disparce, un hende ta morto. Unda nos tarea ta como ciudadano?

Pa e resto di e gruponan, Sra. Hernandez a sigui bisa cu hopi hende Senior, di edad tambe ta wordo maltrata. Meld e na Sociale Zaken, y wak con ta bay take care di esaki. Asina Sra. Glenda Hernandez, directora di Departamento di Asuntonan Social, a finalisa bisando.