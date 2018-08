Bureau MFA ta presenta Short Film Night

Otro siman Bureau MFA ta presenta su Short Film Night. Durante e anochi aki lo pasa cinco short film produci localmente. Lo pasa entre otro: Childhood Memories; Gerry El Barbero; 30.000.000 Plastic Bags Aruba; Deserted Houses; y Social Media. Esaki lo tuma luga dia 21 di augustus na MFA Paradera, 22 di augustus na MFA Noord y por ultimo dia 23 di augustus na MFA Savaneta cuminsando for di 7.00 pm pa 9.00 pm.

Bureau MFA kier a extende un invitacion cordial na pueblo di Aruba pa forma parti di e anochi aki y bin disfruta di nos produccionnan local. E evento aki ta pa personanan di tur edad y entrada ta completamente gratis. Pa mas informacion yama MFA Noord 281-0001, MFA Paradera na 281-0005 of MFA Savaneta na 281-0010.

Mision di Bureau MFA ta pa ofrece diferente servicio sea publico of priva mas efectivo y mas serca di cas y tambe promove y facilita e participacion y interaccion social y cultural di e ciudadanonan den comunidad sea cu actividadnan educativo, recreativo y social/cultural pa tur edad.

Comments

comments