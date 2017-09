Buraco ta traga cas na Florida

APOPKA, Florida – Un buraco enorme a traga parti di un cas na Florida. E suceso a tuma luga den e poblado di Apopka diamars mainta y bomberonan a acudi manera cu e cas a cuminsa sink, e vocero Kat Kennedy a bisa.

El a agrega cu e buraco tabata tin mas of menos 20 pia di hancho y 15 pia di profundidad. Ningun hende a resulta herida y e ocupantenan di e vivienda a keda cu famia, e vocero a bisa.

E famia ta biba eynan for di 1969 y a remodela e cas cinco aña atras. No ta mucho cla kico por a causa e buraco.

Apopka ta den centro di Florida, mas of menos un 29 kilometer noordwest di Orlando.

Fuente: www.ap.org