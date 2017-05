Bullying no mester ta un vak pa e wordo atendi door di e docente

Segun Sra. Josette Daal no por bay hasi bullying un vak pa cual e ta splica kico mester wordo haci.

Bullying no por bira un vak ariba su mes, pero e ta biba den tur e vaknan. P.e. e mucha ta bay gym, den e les ey nan ta haci wega y e mucha ta perde pa cual e ta rabia. E maestro e ora mester atende cu e alumno, pa splik’e cu un rato bo ta gana y otro rato bo ta perde. E tipo di interactuacionnan aki ta sosode.

Anti- bullying mester gewoon biba den bo scol y no mester ta un vak. Si un mucha ta stoot un compañero di klas cada rato, ta e docente mester atende cu e mucha aki di biaha. E no mester warda te ora cu e vak bini, pa e bisa e mucha esey. Si riba plenchi di scol, dos mucha ta pleita, esun ta ter e otro, e maestro riba tereno di scol mester atende di biaha cu esaki y no warda te ora cu e vak bin.

E rol di maestro ta e forma didactico, unda cu e ta para dilanti klas y tambe e ta pedagoog, unda cu e ta siña e mucha con pa comporta su mes mei mei di otro hende, si ta hende grandi of ta muchanan di su mesun edad.

Tabata tin caso unda cu tabata tin un caso unda cu maestro tabata bully un mucha, y esaki a bira un problema entre docente y mayornan y e pregunta ta keda di maestronan ta prepara pa esaki. Segun Sra. Daal, ta pesey a bin cu Conscious Discipline (Disiplina Consciente). Mester corda cu ariba mundo, ta hende ta biba y hende tin problema y hende tin preocupacion y nan bida tin ora no ta bay bon. Sea hende chikito y hende grandi. Ta pesey a bin cu Conscious Discipline ta pesey ta pone hopi enfasis pa implementa esaki. Hende grandi, no solamente na scol, pero pafo di scol tambe, cu hende grandi mester siña anda cu otro. Hende grandi no tur ora sa con pa anda cu otro. Mester corda cu e adulto ta e ehempel pa e hubentud cu ta lanta. No por verwacht cu un banda mester ta corecto y e otro banda no. segun Sra. Daal, comunidad tambe ta educa un mucha. Y no na scol so, durante e 5 oranan. Ta tur hende mester contribui pa educa e mucha, pa asina e lanta como un ser humano drechi den e pais aki. Asina Sra. Josette Daal, di SKOA a bisa.

Ora cu un caso di tentamento presenta, scol ta manda yama e mayornan y ta papia cu e mayor. Tin dos caso, tin esun cu ta tenta, e mayor ta bin aden y ta papia cu e mayor, ta duna e mayor un guia con pa anda cu e mucha na cas pa e comportacion pa e mehora y ta splica e mayor con scol ta atende cu e mucha cu ta tenta, con ta atende cu e mucha ariba di scol pa coregi e comportacion ey. Di otro banda, tin esun cu ta wordo tenta. E mayor tambe ta bin aden pa e haya splicacion. Esun cu ta wordo tenta, no mester hinca su den rol di victima y laga su mes wordo tenta. Esey tambe e mayornan ta wordo splica. Scol ta siña esun cu ta wordo tenta, con pa actua den un situacion asina.

Mayornan, segun Sra. Daal ta wordo poni na altura y ta wordo splica con pa educa e mucha na cas ariba e parti ey, segun directora di SKOA, Sra. Josette Daal.