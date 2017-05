Bullying bou di hobennan ta keda un problema

Tur dia ta bay contra di termento, pero internacional tin diferente dia contra di termento. Sr. Shurman Milliard di Telefon pa Hubentud ta amplia mas ariba e tema aki.

Diferente paisnan rond mundo ta recorda un dia contra di termento, p.e na Hulanda e ta dia 19 di April pero na Merca e ta dia 4 di Mei. Tur forma di termento tin otro aanpak, y ta pesey tin diferente dia tambe. P.e. cyberbullying, dus termento ariba internet, e dia ta un otro dia cu p.e. termento fisico cu ta dalmento, scopmento y tambe verbalmente tin un otro dia.

Na nivel internacional tin diferente manera di termento, pesey e fechanan ta varia. Dos aña Telefon pa Hubentud a cuminsa cu’n proyecto contra di termento y nan a traha hunto cu SKOA y 32 otro scolnan. Nan a bay Bonaire pa duna lesnan na scolnan pa haci e termento bira menos.

Na Aruba Telefon pa Hubentud, hunto cu SKOA y CBS, cu a yuda cu e cifranan di termento, con grandi e cifranan ta. Ta 54% di hobennan tin problema cu termento mientras cu na Hulanda ta 11%. Na Merca esaki ta 24% tin problema cu termento.

Na Hulanda tin 103 proyecto contra termento. Tur scol mester tin un protocol contra di termento, pa cual ta e motibo cu esaki a baha na 21. Na Aruba no tin nada di esey ainda. Telefon pa Hubentud a traha cu 32 diferente scolnan, nan a siña 92 diferente docente pa con pa laga e termento bira menos na scol y comunidad. Y e aña cu ta bin, diferente scolnan a bin cu nan proyectonan, den klasnan. E ta cuminsa for di e muchanan mas chikito. For di 3de klas te cu 5de klas di scol basico y e ta bay te e di prome y di dos aña di educacion avansa.

Ora cu cuminsa cu mucha chikito, nan ta tuma e maneho con pa interactua cu otro, pa no ter otro, paso tur ta mescos. Hasta te ora nan ta adulto, pa aki dies aña nan bisa, cu e termento a cuminsa na e muchanan chikito, pero aworaki e comunidad no ta ter otro mas.

Sr. Milliard a splica cu Minister di Enseñansa a traha hopi cerca cu telefon pa hubentud pa esaki bira menos. SKOA lo kier pa tur scol cu ta cay bou di SKOA bin cu n Pest Protocol. Esey ta encera cu na momento cu e mucha ta ter, mester tin un registra esaki. Tur maestro mester bay contra di termento di un manera. Si tur hende ta riba un liña, esaki ta e mensahe mas importante, pa e termento bira menos.

Den e proyecto tambe nan ta siña den klas pa laga e termento bira hopi mas menos. E maestro no por ta tur caminda, y si nan mes carga e norma y balor, esaki lo bay mas facil.

Telefon pa Hubentud tur aña tin Top 5 di e topiconan cu ta bin mas dilanti. Y termento semper ta bin dilanti den e lezingnan.