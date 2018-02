Bulgaro ta crea e estafa perfecto pero legal di Spotify

TECNOLOGIA

Spotify ta e plataforma mas popular pa scucha musica riba internet. Miyones di persona rond mundo ta uza esaki diariamente pa musicalisa momentonan di flohera of trabao y comparti gustonan musical. Pero un usuario Bulgaro a pensa cu e lo por gana placa danki na e aplicacion aki y el a diseña e estafa perfecto pa ricibi di Spotify al menos 288 mil dollar pa luna pa derechonan di autor. Y tur cos di manera absolutamente legal.

Tur cos ta basa ariba un dato basico di e funcionamento di Spotify, cu a permiti’e progresa den e ultimo añanan segun acuerdonan cu e companianna discografico: e pago di derechonan di autor na e autornan y titular di derechonan di e cancionann cu e usuario ta scucha. E plataforma ta paga, minimo $0,004 dollar na e autor pa cada reproduccion di e cancion den e sistema.

Tur siman, Spotify ta manda ehecutivonan di e companianan discograficonan un ranking di e playlistnan mas scucha na Merca y rond mundo. Casi tur e playlistnan mas exitoso ta wordo crea pa e mesun companianan discografico. Pero nan September 2017, un ehecutivo di e industria di musica a keda sorprendi ora cu e la descubri un lista yama “Soulfoul music” cu no ta pertenece na niun compania pero tabata nr. 35 riba e ranking mundial y tabata nr. 11 riba e ranking Mericano. Ela comenta esaki cu e publicacion Music Business Worldwide (MBW), cu a cuminsa su mesun investigacion.

Kico ta Soulfoul music?

Un playlist di 467 cantica di artistanan casi desconoci, casi sin biografia riba internet, tur cu ISRC (codigo internacional standardisa cu ta identifica cada cantica riba streaming) procedente di Bulgaria. E mayoria di e canticanan aki, tabata dura algo mas di 30 seconde, e tempo minimo di reproduccion cu Spotify ta stipula pa paga e derechonan di autor.

Mas dato straño? Den e di tres siman di September 2017, e playlist tabata wordo sigui pa apenas 1.797 persona, un number hopi abao pa un di e listanan mas popular di Spotify. Es mas, segun e midimento di Spotify, cada un di e canticanan tabata wordo scucha mensualmente pa solamente 1.200 usuario.

Con esaki ta posibel? Tabata tin solamente dos opcion: of “Soulfoul music” tabata un lista absolutamente adictivo pa un nido di 1200 persona cu tabata skuch’e cada biaha di nobo.. Of un persona na Bulgaria a fabrica 1200 cuenta di Spotify y e a programa esaki pa scucha e 467 canticanan di e playlist. Pa a hiba “Soulfoul Music” na e puesto mas halto, e 1200 usuarionan mester a paga e abonnement di subscripcion premium.

Sacando cuenta” 1200 abonnement di 9.99 dollar, ta nifica 12 mil dollar pa luna, cu por bira menos si probecha di algun promocion of plan familiar. Esaki lo tabata e inversion cu mester a haci pa por haci e fraude.

E promedio di e canticanan di e playlista tabata di 43 seconde. Si cada biaha un usuario scucha un di e canticanan di “Soulful music” den un loop di 86.400 seconde cada dia, den un luna di trinta dia e lo a scucha 60 mil cantica pa cual Spotify lo mester paga derecho di autor. Si multiplica esaki cu 1200 usuario cu 0,004 dollar pa cada un cantica, estaki ta 288 mil dollar. Y tur di manera legal. Ora cu MBW a consulta Spotify tocante esaki, e compania a responde cu’n comunicado breve unda cu e no a duna mas detaye, pero si a bisa di cu e ta “tuma hopi na serio e manipulacion di e servicio di streaming” y cu continuamente e ta “inverti den e deteccion y remocion di actividadnan inaceptabel”.

Fuente:

Comments

comments