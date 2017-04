Brutal atentado contra bus di refugiado na Siria ta laga mas di 125 morto, entre nan 68 mucha

AL RASHIDIN, Siria – Esaki ta un di e atakenan mas mortifero den seis aña di guera den e pais aki. Un kamikaze a rementa su autobom hunto cu 75 bus di refugiado cu tabata huy di violencia.

Den su tradicional “Urbi et Orbi” di Diadomingo di Pasco, papa Francisco a denuncia un “vil atake” y a implora pa paz na Siria, pais “martirisa” y victima di un guera “cu no ta stop di sembra horor y morto.”

Desencadena na Maart di 2011 pa e sangrienta represion di manifestacionnan cu tabata pidi reforma, e conflicto a lega ya mas di 320 mil morto y miyones di desplasado y refugiado y a complica cu e entrada den escena di actornan internacional y gruponan Yihadista.

Diasabra, un kamikaze a laga rementa su autobom contra unc onvoy di autobus cu tabata transporta miles di habitante evacua di Fua y Kafraya, localidadnan fiel na e regimen asedia pa rebledenan den e provincia di Idlib (noorwest), segun e Observatorio Sirio di Derechonan Humano.

E atake, cu no a wordo reivindica, a tuma luga na Al Rashidin, periferia rebelde west di Allepo (nort) unda cu tabata blokia durante varios ora, debi na desacuerdo entre e partinan enfrenta.

Tabata hunto cu e 75 autobusnan deteni na Al Rashidin cu e kamikaze a laga rementa su auto.

Por lo menos 68 mucha a figura entre e 126 victimanan mortal di e atentado, OSDH a indica diadomingo, precisando cu e balance no tabata para di aumenta, debi cu hopi herido tabata sucumbi na nan herida.

Mayoria di e mortonan tabata habitante di Fua y Kafraya. E resto ta cooperante y rebeldenan cu tabata custodia e autobusnan.

E coresponsal di AFP na e luga a mira numeroso cadaver, incluyendo di mucha y miembronan amputa benta abao, mescos cu numeroso heridonan. Na banda, television, tayo y paña cu nan tabata tin cu nan.

Fuente: El Espectador