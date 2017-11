Bruno Mars ta bay cu mayoria premio den American Music Awards

ENTERTAINMENT

CALIFORNIA, Merca- E cantante Mericano, Bruno Mars, a gana shete premio den e American Music Awards (AMAS), den un ceremonia unda cu e Portoriqueño Luis Fonsi y su cancion “Despacito” a laga su seyo atras cu dos premio. Mars a gana premio como artista di aña, video di aña (That’s What I Like), artista masculino faborito, album faborito (24K Magic), artista masculino faborito di soul/R&B y album favorito di soul/R&B.

E tabata falta e premio como artista faborito contemporaneo di aña, pa el a bari cu tur e premionan, pero esaki a bay pa Shawn Mendes. Fonsi y Despacito, di otro banda, a triunfa den e camponan di colaboracion di aña (hunto cu Daddy Yankee y Justin Bieber) y cantica faborito di pop/rock. Sin embargo, e no por a bay cas cu e premio di video di aña y tampoco cu esun di artista Latino di aña, cual a bay pa e Colombiano, Shakira.

For di un comienso, e gala tabata marca pa un tono politico, unda cu a recorda e ekiponan di emergencia desplega durante e catastrofenan natural cu a asota e pais den e ultimo temponan. Tambe el a haci referencia na e denuncianan di acoso sexual di parti di cientos di hende muhe den e pais, como tambe e politica divisor di e gobierno di Donald Trump.

Pink y Kelly Clarkson a uni nan mes den un duo pa canta un emocionante version di e clasico Everybody Hurts, di REM. “Tin demasiado odio na mundo. Nos mester surpasa esaki y nunca pidi pordon pa ta ken nos ta”, Demi Lovato a bisa prome cu el a interpreta e cancion Sorry Not Sorry, riba e escenarionan di e teatro Microsoft, di Los Angeles.

Otro momentonan cu a destaca tabata e actuacion di Diana Ross ( (I’m Coming Out, Take Me Higher, Best Years of My Life y Ain’t NO Mountain High Enough) despues di e ricibi un premio di honor na su carera y e homenahe di Christina Aguilera na Whitney Houston pa e 25 aniversario di e estreno d The Bodyguard, un actuacion unda cu el a ofrece versionnan di temanan manera I Will Always Love You y Run To You, entre otro.

Selena Gomez, estrenando un color di cabey platinum blond, a interpreta pa prome biaha na television su tema Wolves. E nominadonan pa e American Music Awards ta basa nan mes riba e registro di benta di album y cancionnan digital, emision di radio y den “streaming” midi pa e publicacion Billboard y su socionan Nielsen Music y Next Big Sound. E ganadonan, en cambio, ta wordo eligi pa nan fanaticonan.

