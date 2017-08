Brote di salmonella na Merca vincula cu papaya di Mexico

NEW YORK, Merca- Al menos 109 persona, den 16 estado di Merca, a bira malo cu salmonella ora cu nan a come papaya procedente di Mexico, di cual 35 ta hospitalisa den condicionnan grave. Asina funcionarionan di salud di e Union Americano a informa.

Un persona a muri na New York, segun e website di Centro pa Control y Prevencion di Malesanan di Merca (CDC).

E Administracion di Alimento y Medicamento di Merca (FDA na Ingles) a test e papayanan cu a test positivo pa cinco diferente tipo di bacteria di salmonella, te na un finca Mexicano Caricia na Campeche, den e peninsula di Yucatan.

E nomber di e finca a wordo agrega na un importante alerta, cual ta permiti e personal di campo di FDA detene e ingreso pa Merca di productonan agricola te ora cu e problema wordo resolvi. Autoridadnan di ambos pais a sigura di ta trahando pa realisa inspeccionnan. Además, las autoridades de ambos países aseguraron estar trabajando para realizar inspecciones y otros seguimientos.

