Britannia a empata cu Nacional na cero gol

Nacional enfrentando Britannia den e di dos rond di play-off ta un alivio pa e fanaticada di Futbo considerando e debacle cu nos futbol ta pasando aden relaciona cu e caso Jean-Pierre Van der Linden. E situacion fastioso ey cu no a wordo resolvi na tempo y ya a afecta e classico di Aruba; Dakota vs Estrella, unda cu e wega a wordo cancela te otro aviso (ultimo ora nos a tende cu e caso a wordo dicidi na fabor di Estrella y e wega contra Dakota lo tuma luga awo Diamars, Mei 29).

Nacional cu un victoria lo consolida nan prome luga riba e tabla di clasificacion di Play-Off wardando kiko lo pasa cu Estrella den nan wega contra Dakota. Britannia en cambio mester saka punto den e wega aki pa drenta den contencion den Play-Off.

E wega den e prome tempo a sorprende hopi, Britannia a bin pa hunga Nacional “igual-igual”, bon, pero Nacional a bin ta hungando un wega completamente diferente cu nos ta custuma di mira di e Dragon nan. E ekipo Nortero a hunga un wega di toke, trahando wega for di patras, cu posesion di bala. Ironicamente tur dos ekipo a hunga un wega parecido enfatisando “bal-bezit”. Nacional cu mas y miho yegada cu mas oportunidad di gol. Cada bes cu Nacional yega e porteria di Britannia, e Pumanan tabatin 3-4 hungado ey tras pa defende, dus, hopi chens cla no tabatin. Nos ta mas custuma cu Nacional ta hunga un wega di pressing halto y mei mei, cu contra-golpi di velocidad halto.

Den e prome tempo loke tabata falta di tur dos ekipo tabata velocidad, mas pa Nacional. E tabata un bunita wega di toke, posesion, cu bastante espacio, asina facilitando e wega bistoso aki. Esey ta loke nos a spera di Britannia pero no di Nacional. Di Nacional nos a spera un wega fisico y intenso, cu velocidad halto. E chens di gol mas cla den e prome tempo y kizas di e wega tabata pa Nacional na minuut 17, unda cu e portero di Britannia Kendrick Dania a sabi di hasi su mes e heroe pa su ekipo.

Ironicamente ta un contra-golpi di Nacional a cuminsa e hugada aki cu casi a bira gol pa e Dragon nan. Edward Clarissa cu wega fisico raro den e wega aki, a gana un bala di Luis Estrada net pafo di ‘doel-gebied’ di Nacional pa core un bon distancia cu e bala pa despues triangula cu Valdo Leocadio y Devis Oliveros, busca e bala bek yega te na linea final di Britannia pa crusa y sirbi Kenroy Ranger, mane ta riba teblachi, cu e gran chens di e wega, Ranger a para y drecha e bala dilanti un gol habri, pa despues Kendrick Dania hasi e salbacion di e wega tambe pa mantene e anotacion 0-0. E wega a sigui di banda pa banda cu Nacional cu miho penetracion pero e wega ta keda empata ora cu halftime a bay aden.

No ta mucho a cambia den e di dos tempo, e wega a keda habri cu bon toke di bala, posesion y cu algun yegada di ambos banda, un wega bistoso te na un punto, pero gol si tabata haci falta. Toch despues e wega a perde mas velocidad ainda y p’esey tambe intensidad, vooral despues di minuut 65, semper tabatin circulacion, toke y yegada etc. pero bahando e velocidad di e wega a haci’e aparenta un poco “laaf”. Un wega toch basta limpi y deportivo. E falta di fanaticada den stadion tambe a contribui cu e falta di “salsa” den e partido aki. Ta algo cu mester atencion y urgentemente, esaki ta Play-Off!

En general e referee y su linesman nan a haci un papel basta regular den un wega facil, pero na minuut 76 si mester bisa cu e hungado di Britannia, Reinier Paraez mester a haya un carchi, hasta cora mes, pa un entrada peligroso cu pia hopi halto na altura di cabes di Kenroy Ranger.

Den e ultimo 15 minuut di wega, ambos ekipo a sigui purba cu un wega ofensivo, pero mas slow na e punto ey, cu yegada, pero debi nan e falta di velocidad, cada biaha tabata encontra cu e defensa nan completo riba nan linea, cu e doelgebied nan yena di hende tabata bira dificil pa haya un oportunidad cla pa anota gol. Ta na minuut 81 ta ora cu Kenroy Ranger riba un “fast break” ta core duro lagando su defensor atras, hayando su mes su so cu portero, pero ta faya atrobe mandando e bala riba gol, despues di un bon salida si di Kendrick Dania di Britannia, atrobe, pa salba su ekipo. Casi na final di e wega, na minuut 92, den tempo di descuento despues di un tiro liber, Nacional ta haya chens atrobe ora cu e bala a pica y lora den area chica, dilanti linea di gol, pero niun hungado di Nacional no por a just touch e bala pe drenta.

Asina tambe wega ta caba sin anotacion, pa e ekiponan parti punto. Nacional ta keda di lider riba tabla, awo cu 4 punto den dos partido, pero haci nota si cu falta mas gol, 1 gol so pa e campeon nan den dos wega. Britannia lo mester ta contento cu e punto aki, ya cu awo nan ta den contencion cu nan punto logra, nan a bin pa hunga Nacional y preveni e machine di gol di anota, nan a wanta nan na cero. ‘Man of the Match’ ta sin duda tabata Kendrick Dania cu a sobresali den e porteria di Britannia, “clean sheet” pa Dania, masha pabien!

