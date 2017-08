Breakdance lo forma parti di Olimpiadanan di Hubentud 2018

NEW YORK, Merca- Breakdance a nace den e barionan pober lubida di The Bronx entre hobennan cu a haya refugio den musica y baile. Pero awo ta yega e Olimpiadanna di Hubentud cu e complacencia y expectativa di su siguidonan.

Ta dificil pa cana den e stationnan di metro di New York y no topa cu hobennan cu ta dal bueltanan den aire y ta haci movecionnan riba ritmo di “hip- hop”, manera ya ta custumber pa casi 5 decadanan, caminda cu e baile a biaha desde Canada, cu a ricibi su prome gira na 1981 pa Francia, Japon, Turkia, Emiratonan Arabe, Reino Uni, Surafrica of America Latina.”Nos baile ta hopi atletico. Bo no por haci’e si bo no ta den excelente condicion, bo mester mescos cu’n atleta. Mi ta kere cu ta algo bon pa ta den Olimpiada. Ta un baile cu ta deriva di culturanan, di mi bario”, Richard “Crazy Legs” Colon a declara na EFE. E ta un di e B-boysnan mas conoci den e mundo di hip hop y breakdance.

Colon, di 51 aña lo ta miembro di hurado cu lo evalua e prome competidonan di “breakdance” den e Olimpaidanan di Hubentudi Argentina 2018.

Su inclusion den e weganan ta laga hopi hende sorprendi y Colon ta bisa di ta complaci pa e oportundidad cu e baile aki ta trece. Breakdance a nace na comienso di decada di 70 di siglo XX, entre hobennan color skur y pober, como tambe e Puertoriqueñonan.

