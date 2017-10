Brazil Taekwondo Stichting ta traha na bienestar di e organisacion y su atletanan

Diaranson atardi, Brazil Taekwondo Stichting su representante Sr. Sharline Roga Klaber a haci entrega di un copia di nan calendario 2018 na Sr. Di Stefano Wernet RA di St. Fundacion Lotto pa Deporte, esaki den presencia di un di e fundadornan di e organisacion, Sr. Alberto Klaber.

“Lotto ta masha contento di por a apoya un biaha mas un di e socionan grandi den deporte cu ta Brazil Taekwondo Stichting pa nan calender di tur anja. Lotto tin un aprecio grandi pa e directiva, principalmente Sr. Klaber y su atletanan paso nan no solamente ta pidi pa e apoyo financiero pero nan ta haci nan propio fundraising, nan sistema pa yega na fondo. Den bida bo no por duna cen so, bo tin cu siña hende pisca. Bo tin diferente manera di yega na fondo y no ta djis laga e muchanan para den solo y pidi placa. Ora bo bende fundraising haci esaki sabi si,corda cu nos ta biba den tropen, esey kier nos tin cu biba cu solo fuerte y wel no laga e muchanan para den solo y pidi placa pa deporte”, Sr. Wernet a bisa na e ocasion aki.

Pa 7 aña caba, desde cu e reanuda for di 1995 cu e proyecto, Brazil Taekwondo Stichting ta bende nan calendario cu nos comunidad y comerciantenan y asina recauda fondo pa nan atletanan. E calender ta uno masha popular y lo ta na benta pronto. Lotto ta desea Brazil Taekwondo Stichting hopi exito cu e benta di e calendario 2018.