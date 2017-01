Brazil Taekwondo Stichting ta rifa un television pa recauda fondo

Diahuebs anochi a tuma lugar un reunion di Brazil Taekwondo Stichting na Centro di Bario Brazil. E miembronan presente a reuni pa kibra cabes hunto pa bin cu ideanan nobo pa recauda fondo.

E miembronan a trece nan opinion y ideanan pa dilanti pa asina mira kico lo ta mas rendabel etc, pasobra e BBQ en berdad ta dushi pero e ta rekeri masha hopi tempo y placa. Aaron Jacobs a calcula kico tur lo rindi mas y a bin cu e idea pa rifa un television di 32” pa dia 5 di Maart pa asina por recauda fondo pa e biahenan di 2017 y uniform nobo pa Brazil Taekwondo Stichting.

Awo si e benta di e Calender 2017 ta tras di lomba y por cuminsa cu otro forma pa recauda fondo. Master Eric Barry a wordo acerca pa Brazil Taekwondo Stichting pa asina e dos scolnan por enfrenta otro na luna di Februari. E encuentro entre e dos scolnan ta yama ”Who’s the Best”.

Un paar di aña pasa Alberto Klabér a acerca Master Eric Barry caba y e dos scolnan a bringa contra di otro na unda cu San Nicolas a gana e tempo ey. Awo aki ambos scol di Taekwondo ta conta cu masha hopi mucha rookie cu lo bay bringa contra di otro pa mira kende lo gana e Copa di “Who’s the Best”.

A presenta e punto pa un directiva nobo, pero esaki ta na hold ainda pa haya confirmacion di dos miembro pa asina por sigui cu e proceso.