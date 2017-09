Brazil Taekwondo Stichting su team ta cla pa Las Vegas

Brazil Taekwondo Stichting su team a dal’e duro den fin di siman na Grape Field. Awor nan ta preparando pa e President’s Cup cu ta un evento G2 cu ta tuma luga e dianan 5-8 di October na Las Vegas y Brazil Taekwondo Stichting ta bay participa cu dos atleta y un coach.

Alberto Klabér no a keda mucho contento cu e resultadonan di e Pan Americano y Costa Rica Open y a pone masha hopi enfacis ariba e President’s Cup. Nan a train duro na Grape Field cu e meta pa trece medaya pa Aruba for di Las Vegas. Mester ta duro cu nan for di chikito pa ora cu nan drenta den e categoria di senior nan ta duro pa nan no wordo lastra door di esunnan cu tin añas den adulto caba. Mester crece poco poco na tur campeonato chikito pa por enfrenta e adultonan cu tey pa un paar di aña caba. Nos team tin un caminda pa core y nos ta score te ainda den e categoria cadet y junior. Nos mester prepara bon pa aki dos aña nos ta duro pa adulto.

Na e President’s Cup Joshua Klabér lo bringa den e categoria di cadet te cu -37 kilo, mientras cu Záhyon Klabér lo bringa den e categoria di junior te cu -63 kilo. Jourdé Klabér lo bay coach su dos rumannan atrobe.