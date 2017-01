Brazil Taekwondo Stichting su team di Train Hard Fight Smart a tira su pagara den short geel bisti

Brazil Taekwondo Stichting su team di Train Hard Fight Smart tabata diferente e biaha aki tur den nan short geel y lomba sunu hunto cu algun famia cu a bin pa asina cende e pagara. Un idea unico pa drenta 2017 cu metanan grandi cu ta dilanti porta manera e di 5 TK5 na Surinam unda cu tin un team cu lo bay bringa pa e di 5 copa.

Judith Nassy a hiba palabranan unda cu a desea tur e atletanan cu semper ta trece medaya Aruba bek hopi exito den 2017. Manera cu Judith Nassy a keda spliva cu ta train duro y ta recaudo fondo pa asina por biaha representando Aruba Internacionalmente sin cu por conta cu apoyo di Instancianan concerni. Korea ta e madre di Taekwondo unda cu lo biaha cu 6 atleta cu lo mester traha duro pa bin Aruba bek cu medaya. Judith Nassy a splika tambe cu na geel y lomba sunu ta manera nos ta bay drenta 2017 cu logronan grandi na caminda. Judith Nassy kende ta encarga cu e BBQ sa caba cu na Maart e lo tin e prome BBQ cu lo mester cuminsa prepara pa asina sigui recauda fondonan pa e biahenan cu tin plania.

Dialuna dia 2 di Januari les di Taekwondo ta sigui normal pa asina sigui train pa ta bon prepara pa Surinam. Brazil Taekwondo Stichting a ricibi un mail for di Ex- Campeon Mundial, Hall of Famer, Henk Meijer cu lo bay trata esaki e sima nos dilanti