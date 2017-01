Brazil Taekwondo Stichting su plan di actividadnan 2017 ta cla

For di luna di Augustus 2016 e plan di actividadnan di aña 2017 di Brazil Taekwondo Stichting tabata cla pa asina e por a wordo poni den e bunita calender di aña 2017. Tur aña ta traha ariba e plan for di luna di Juni caba pa asina por prepara pa tur esakinan, pero semper ta bin cambionan na caminda na unda cu mester schuif nos eventonan nacional pa asina cumpli cu tur e eventonan internacional.

Nos mester warda e eventonan internacional drenta pa asina pone tur hunto pa asina e plan ta completo. Awor nos tin e fecha di Korea Open cu ta un G2. Rasheed Lowe y Záhyon Klabér ta e unico dosnan cu a logra di clasifica pa e Pan Americano y te cu awe nan no a pone un fecha y e Pais pa e esaki. No tin fecha ni pais pa e World Cadet Championship tampoco y Brazil Taekwondo Stichting tin atleta cu ta cla pa esaki caba. Brazil Taekwondo Stichting no por sigui warda y mester sigui cu e plan y lo haci cambio na caminda si tin mester. Awor nos lo bay participa na e prome campeonato nacional di ARTBO cu ta dia 21 di Januari y despues nos lo sigui cu e resto di e plan.

Henk Meijer lo bin Aruba prome cu nos bay Korea y Carlos Hernandez tambe lo bin pa duna training stage. Aki bou tin e plan di Brazil Taekwondo Stichting.

Actividadnan pa aña 2017.

Januari 30-31 G2 Open USA Las Vegas, USA

Januari 21 Campeonato Nacional dia di Betico Aruba

Februari 17-19 TK5 Surinam

Maart 5 Car Wash / BBQ Centro di Bario Brazil

Maart 14-22 G1 Colombia Open Bogota, Colombia

April 2 Car Wash BBQ

April 8 Ultimate Taekwondo Cup Centro di Bario Brazil

April20-23 G1 Pan Am Open International Taekwondo Championship Acapulco, Mexico

Mei 7 Car Wash BBQ Centro di Bario Brazil

Mei 13 Gold Coast Taekwondo Cup Centro di Bario Brazil

Juni 3 San Nicolas TKD Center Championship San Nicolaas

Juni 4 Car Wash BBQ Centro di Bario Brazil

Juni 10 Surinam Open Paramaribo, Surinam

Juni 24-30 G12 World Championship Muju, Korea

Juli 2-7 G2 Chuncheon Korea Open International Championship Chuncheon, Korea

Augustus 18 23 aña di Brazil Taekwondo Stichting

Augustus 19-31 G2 30th Summer Universade Taipei, Chinese Taipei

September 1-3 G1 Costa Rica Open International Taekwondo Championships San Jose, Costa Rica

September 9 Aruba Caribbean Cargo / Arumia Logistics Taekwondo Cup Centro di Bario Brazil

September 10 Car Wash BBQ Centro di Bario Brazil

September 17 Family Day Brazil Taekwondo Stichting Baby Beach

September 28-1 G1 Canada Open International Taekwondo Championship Montreal, Canada

October 1 Car Wash BBQ Centro di Bario Brazil

October 5-8 G2 WTF President’s Cup Pan Am Region Las Vegas, USA

October 20-22 G8 WTF World Taekwondo Grand-Prix Serie 3 London, UK

November 4 TK5 Corsou Willemstad, Curaçao

November 11 Best of the Best 2017 Centro di Bario Brazil

December 2 San Nicolaas Taekwondo Center TKD Cup San Nicolaas

December 12 Cena di Pasco Brazil Taekwondo Stichting Centro di Bario Brazil