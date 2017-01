Brazil Taekwondo Stichting a reuni prome biaha pa 2017

Diahuebs dia 5 di Januari e miembronan di Brazil Taekwondo Stichting a reuni hunto cu mayornan tocante di e programa di actividadnan 2017. Mesun anochi a tuma varios decision ariba e fechanan di car wash y BBQ pa recauda fondo pa tur e biahenan. Judith Nassy y su team ta cla pa e prome BBQ dia 5 di Maart.

Despues di Corea ta bay focus ariba e Costa Rica Open cu ta un G1 y e President’s Cup cu ta un G2. Locual no ta conoci ainda ta ki dia ta bay tin e Pan American, Brazil Taekwondo Stichting tin dos atleta cu a clasifica pa esaki caba cualnan ta Rasheed Lowe y Záhyon Klabér. Mirando cu no tin claridad ainda ariba tur e fechanan di campeonato, ta haci cu Brazil Taekwondo Stichting no por tin su plan di campeonato cla ainda.

Henk Meijer a manda un mail na unda cu e la duna su splicacion y comentario pakico Rasheed Lowe, Jourdé Klabér y Aaron Jacobs mester bay Corea. Tur presente a vota pro pa asina e team di Brazil Taekwondo Stichting logra cera 6 atleta, hunto cu Aaron Jacobs como coach. Best of the Best a wordo hala pa dia 11 di November, mirando cu tin un grupo di Coreano cu ta preparando pa bin Aruba pa Best of the Best. Carlos Hernandez for di Venezuela di www.mundotaekwondo.com ta interesa pa bin Aruba pa asina sigui promove e Taekwondo di Aruba y tambe pa duna un clinica di Poomsea.

Danica Delamore a trece un bon punto pa dilanti pa sigui cu e benta di kalender pa asina caba cu e ultimo 500 cu a resta.