Brazil Taekwondo Stichting lo scoge su Atleta di aña

Diamars dia 12 di December Brazil Taekwondo Stichting ta bay scoge su Atleta di aña 2017 na e Cena di Pasco. Durante di aña 2017 e atletanan: Danon Delamore, Maelynn Fradl, Joshua Klaber, Nathan Fradl, Rasheed Lowe, Zahyon Klaber, Hakeem Lowe, Lixjandra Bello, Jourde Klaber, Schandirow Schmidt y Dilon Brown a participa na varios campeonato Nacional y Internacional pa representa Aruba.

Na Aruba y International e atletanan a participa na campeonatonan manera, Gold Coast Taekwondo Cup, Himno y Bandera, Best of the Best, Campeonato di Colores, TK5 na Surinam, Ultimate Taekwondo Cup, campeonato di San Nicolas Taekwondo Foundation, Aruba Caribbean Cargo Taekwondo Cup, TK5 Corsou, Pan American, Chuncheon Korean Open International Taekwondo Championship, X Surinam Open,

campeonato nacional na memoria di srta. Anashia Murray q.e.p.d., Tiger Internacional Open, campeonato di Rey y Costa Rica Open.

Na e Cena di Pasco lo bay anuncia ken a sali atleta infantil, cadet, junior y adulto mas destaca nacional y internacional. E premio di Atleta di aña 2017 lo wordo entrega pa Dr. Guaicaipuro Jimenez Presidente di Aruba Taekwondo Bond.

Ta bay tin varios otro premio y sorpresa pa Prensa y empresarionan cu semper ta yuda Taekwondo. E premionan lo wordo entrega pa e Directiva di Brazil Taekwondo Stichting.

E programa di actividad lo cuminsa pa di 7’or di anochi pa termina pa 11’or di anochi den Centro di Bario Brazil.