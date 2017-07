Brandweer Kòrsou ta konfiská varios vurwèrk ku a kaduká na “Kruithuis”

WILLEMSTAD – Ayera durante hinter dia, un tim multidisiplinario, forma pa personal di Kuerpo di Brandweer Kòrsou, BAB, KPC, Obranan Publiko I tambe MEO a tene kòntròl serka algun importadornan di vurwerk ku ta almasená vurwerk na “Kruithuis”. Pa basta tempu kaba, Kuerpo di Brandweer Kòrsou a tumá nota ku tin diferente persona den nos komunidat ku aparentemente ta wardá vurwèrk simplemente na kas, òf na lugarnan ku ta prohibí i ku ta forma un peliger den nos komunidat.

E meta tras di e kòntròlnan aki, tabata pa entre otro wak kuantu vurwèrk importadornan a sobrá despues di benta di vurwèrk di aña 2016, pero tambe rekòrdá importadornan riba e deber ku nan tin pa kumpli ku lei, dor di destrui vurwèrk ku tin mas ku 2 aña almasená. I esaki netamente e tim multidisiplinario a topa tambe ayera durante di nan kòntròl den konteiner di algun importador, ku nan tabata tin vurwèrk di aña 2012, 2013 i tambe 2014 almasená i ku nan no a destruí esaki manera lei ta preskribi.

Despues di e kòntròl di e tim multidisiplinario aki, a seya 2 konteiner riba tereno di “kruithuis”, kual tin vurwèrk pa ser destruí i ku proksimamente lo bai ser destruí tambe pa e tim aki. Kuerpo di Brandweer Kòrsou ta lamentá ku importadornan di vurwèrk ta mantené vurwèrk bieu den konteiner i ku no ta destruí esakinan di forma optimal, pa yuda mantené seguridat di konsumidó i tambe esnan ku fin di aña ta konsumidor di vurwèrk. Kòntròlnan asinaki ta nesesario den nos komunidat pa garantisá seguridat na tur momentu, pero tambe pa restringí ku vurwèrk por ser almasená na sitionan ku esaki no mester ta warda i ku por formá peliger i hasta desasternan den nos komunidat. Brandweer Kòrsou ta urgí komunidat tambe ku tin informashon di kualkier sitio ku tin vurwèrk di formá ilegal almasená, pa duna informashon na e Kuerpo di Brandweer Kòrsou na telefòn 462-9111, Departamentu di Prevenshon pa asina aktuá di e manera más rapidó, enbista ku kualkier kandela minimó, pero tambe almasen di vurwèrk ilegal por trese peliger den barionan i pa komunidat.