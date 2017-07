Brandweer contento cu donacion ricibi di Amerijet

Holmo Henriquez, representante di Amerijet, y desde 1997 nan ta representante di Amerijet na Aruba. Den transcuro di aña, Amerijet a crece hopi y nan ta contento di e apoyo cu Amerijet a haya durante e añanan aki.

Amerijet a pensa di aporta na e comunidad di Aruba, pa haci un donacion di ekiponan cu por yuda nos Cuerpo di Bombero, via e Stichting di Brandweerkorps Aruba, caminda por yuda na no solamente combati of preveni, criminalidad of accidentenan cu pasa. Pero tambe pa check un area cu tin candela of un accident of mester di un rescate, e Stichting Brandweer Korps Aruba, por aporte y yuda e cuerponan di siguridad na Aruba. Tambe pa proteha nan mesun empleadonan di e peliger cu nan ta bay aden. Asina nan por check esaki mas miho, y pa esey Amerijet a haci un donacion di un drone, ekipa cu su camera, cu tur e necesidadnan pa asina ey, Brandweer por check bon prome cu drenta den un area di peliger y por abastece kico asina ta miho e manera di aanpak.

Durante e ultimo añanan Amerijet a crece. El a cuminsa cu un avion 727 y basa ariba nan mesun vision di progreso y desaroyo, Sr. Henriquez mes a conseha Amerijet ariba otro tipo di avion cu asina ta acapara mas ruta cu asina ey por sirbi e pueblo miho tambe. Tanto pa importa y exporta. Y riba dje, a inverti den un highloader, cual ta un ekipo grandi pa carga y descarga un avion, cu dentro di poco lo bay wak e presentación di esey.

Amerijet nunca a para di desaroya, pero nan tabata tin un vision ariba nos mercado, ora cu e refineria a cera, Amerijet tabata e unico station den henter e network cu a bay dilanti cu 109% di benta, dus Amerijet a crece na Aruba, a pesar cu no tin un refineria, cu tabata e parti mas grandi di su mercado. Pero door di diligencia di Arufreight cu ta represnta Amerijet, nan tabata sa di preveni y wak bon con nan ta bay den e mercado y mantene un parti grandi di e mercado, segun Sr. Holmo Henriquez di Amerijet.