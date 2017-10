Botonan di piscado Venezolano ta huy despues di wordo descubri ta pisca den nos awanan teritorial

Polis Maritimo polis ta haya melding di kuststation cu algun piscado local ta piscando ongeveer 9 miles pazuid di Aruba y ta mira algun boto Venezolano ta piscando y tira palamber den nos awa teritorial. Polis Maritimo a cuminsa prepara y a yama RCC Curaçao pa controla via radar si e boto nan aki ta den nos awa y si por guia polis maritimo na e posicion. RCC a controla y a resulta cu net e boto nan a cuminsa move bay bek zuid pa drenta awa nan di Venezuela. A keda monitor nan movecion. Pa mas o menos 11:30 RCC a meld bek na polis Maritimo cu actualmente nan ta wak e boto nan ta bolbe bek den nos awa nan di Aruba, den e mesun direccion y posicionnan cu probablemente a tira e palamber nan. Polis maritimo a sali mesora y RCC a guia nan den nan direccion.

Yegando cerca polis Maritimo a constata hopi boei ta drief y tur tin otro color y bandera. Tawata tin 2 boto Venezolano na e sitio. Ora nan a wak boto di polis nan a bay full speed zuid direccion awa nan di Venezuela. Polis Maritimo a persigui tur 2 boto duna na señal pa para pero e boto nan aki no ta para ni sigui ordo di polis. Den 1 boto polis Maritimo a wak 4 persona. Nan tawata busca obheto duro y te hasta 1 a coy cuchiu pa prepara pa e polis nan ora di borda e boto. Despues di algun minuut di persecucion RCC ta meld na polis maritimo cu nan ta bay drenta awanan teritorial di Venezuela. For di un distancia polis Maritimo ta wak Warda Costa Venezolano ta bin direccion di e boto di polis.

Door cu e botonan aki a logra drenta awanan di Venezuela, no por a sigui cu e persecucion. Polis Maritimo a bira bay bek y a bay direccion di e palambernan den lama. For di 11 or y 45 te cu 4 or di atardi, personal di polis maritimo a keda saca liña y boei di awa. A coy un total di mas di 30 boei cu liña y algun mester a wordo corta.