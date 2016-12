Borchinan di #amigodidi ta riba caminda caba

Despues cu e campaña di #amigodidi a ser lansa e siman aki. E borchinan banda di caminda a cuminsa wordo poni pa haci esnan cu tin pensa di bebe alcohol y stuur auto, mas conciente conciente. Rulienne Arends di Fundacion Anti Droga Aruba, a splica cu a logra cu algun punto strategico caminda cu nan a pone e billboardnan. Esaki ta conhuntamente cu fundacion Zinia y tambe KPA, pa concientisa pueblo di Aruba cu ora ta bay sali, bay di fiesta, ta consumi alcohol, cual ta algo di pueblo ora ta sali. Kier pa conciente y percura pa bo tin un persona cu no ta bay consumi alcohol y e ta bay ta esun cu ta bay stuur y hiba tur hende sano cas.

Segun informacionnan di polis, mirando cu FADA ta trahando cu nan di cerca, nan ta informa cu ora nan ta haci control, nan ta wak cu poco poco pueblo a cuminsa realisa y sa topa casonan caba cu personanan cu tin nan amigo Didi. Pero kier pa esaki bira mas grandi, pa cuminsa baha e parti di accidentenan cu ta sosode pa motibo di consumo di alcohol. Pa FADA y Fundacion Zinia ta hopi importante pa e ta tiki mas grandi y pa hende ta un tiki mas conciente.

A cuminsa awor aki den e temporada aki, pero ta un campaña cu ta bay sigui den 2017. E billboardnan ta sigui y lo bay move nan diferente parti. Tin tres sigur caba caminda cu nan ta keda caminda nan ta den un temporada, despues nan ta bay wordo poni na otro parti.

Mensahe mas importante cu FADA tin pa ta conciente. Corda bo tin sernan keri ta warda na cas. Corda riba automobilistanan cu tambe tin nan famianan ta warda na cas. Djis pidi un amigo, un conoci, si bo no tin ningun hende di cerca cu por hibabo. Yama un taxi cu por hibabo cas, no solamente pa bo mesun siguridad, pero pa otronan tambe.

Di parti di FADA, kier a desea tur hende un bon pasco, un prospero aña 2017. Ban nos tur ta conciente pa e aña cu ta bin aki y ban baha e parti di consumo di alcohol tras di stuur.