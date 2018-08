Boramento den prome pos a sali negativo

Diahuebs mainta, den un conferencia di prensa, Prome Minsiter di Aruba, Sra. mr. Evelyn Wever- Croes a elabora ariba e avansenan cu relaciona cu boramento pa busca gas y/o petrol den nos awanan territorial.

Na Juni, Repsol a haci algun boramento di prueba. Loke ta wordo yama “Testdrill”. Den esaki a tuma samples pa bay investiga pa sa si e ta viabel of no. Pa haya e resultado final ta dura 1 aña. Pero den e proceso nan lo informa gobierno con ta bayendo. E compania encarga, cu e buskeda, Repsol, a informa gobierno cu nan a señala tres veld, of pos, unda cu posiblemente lo por tin gas of petrol. Sinembargo, e prome ‘pos’ a duna resultado negativo. E lo ta un ‘pos’ nobo, caminda cu no tin mucho cos den dje.

Importante pa gobierno ta cu nan ta cumpliendo cu e contract y cu reglanan di Medio Ambiente. E contract ta uno cu gobierno a yega haya firma caba.

Awo Repsol lo ta sigui pa e di dos ‘field’ y e di tres cu nan a señala. Den termino di un aña lo tin claridad si a haya gas of petrol den nos awanan territorial. Gobierno, hunto cu Departamento di Medio Ambiente lo ta hunto cu Repsol den e proceso aki.

