Booshi Wever (UPP): Otmar ta sigui bulldoze e incinerator pa Aruba.

Nos por a tuma nota cu di berdad Otmar no ta “give a damn” cu ningun hende. Ta e ta manda y no tin ningun hende pa par’e. El a “decreta” cu mester habri e frontera y ata Minister Presidente a core reuni cu e comision, siendo cu ta dia 3 di juni mester a reuni. Awor pa complace Otmar, ya otro siman lo tin un delegacion ta bay Venezuela pa habri e frontera.

UPP a denuncia e “fixed bidding” y sin un hik di ministernan y parlamento esaki a tuma lugar, combirtiendo nan mes tambe den complice di crimen contra nos pueblo. Nos a denuncia e mudamento di Serlimar pa Pos Chikito den e edificio di e financista y doño di POR, “geen haan die ernaar kraait”!

Tambe nos a adverti pa e MEGA inversion di un incinerator cu en todo caso Aruba lo no por carga financieramente, sigur no awor cu a caba di hiba e pueblo na e altar di sacrificio. Sr. Tevreden a bisa hopi cla cu pa awor no tin espacio y cu mester tene cuenta cu otro prioridad. Otmar yuda pa gobierno a djies ignor’e y a simpelmente “lapt zijn woorden aan zijn laars”. Parce cu awor si tin espacio financiero despues cu e “crisisheffing” a pasa? Sr. Tevreden ta “tevreden” cu esaki? Nos a comprende cu Prome Ministro a reuni cu TNO (AVP) y e comision “handpicked” y cu e “expertonan” di e minister. Y parce cu MinPres tambe a keda convenci cu incinerator di repente ta e solucion? Loke nos ta ripara tambe e falta di convergencia den gobierno, dor cu un minister ta scohe pa un formato di trata sushi y produci energia, mientras cu tin otro ministernan cu tin den nan cartera p.e. inovacion y asuntonan energetico y un otro tin ciencia y desaroyo duradero (sostenible). Den un gobierno unda e pais ta na prome lugar e ministerionan di Asuntonan General, Integridad, Inovacion y Energia, esta sra. Wever-Croes y esun di Enseñanza, Ciencia y Desaroyo Duradero, esta sr. Rudy Lampe, mester ta esunnan cu mester delinea e cuadro di uno kico ta direccion of rumbo cu nos mester scohe pa loke ta e desaroyo sostenible di nos pais hunto cu e maneho y rumbo energetico cu ta cuadra den esaki. Ta na e momento ey ora cu tin e parti aki defini, un pais por bay scohe e forma cu ta trata e sushi y cu den opinion di UPP cu esun di “Waste to Energy” no ta esun mas adecua ni ventahoso pa Aruba.

Den nos articulo nos a purba di mustra cu un incinerator no ta cumbini Aruba pero ta parce cu ningun hende ta “give a damn”. UPP en todo caso si ta “care” pa e pais aki y e pueblo Arubano.

E tin UPP como organisacion político sumamente preocupa ora nos scucha e minister concerni y e gobierno actual bisa cu e solucion pa Parkietenbos lo ta e concepto di “Waste to Energy”! Segun e propio mandatario esaki lo bay costa entre 150 pa 200 miyon dollar. Nos a consulta cu expertonan riba esaki y nos a bin compronde cu rond mundo e sistemanan di “Waste to Energy” via incinerator cu mas bien ta un kimamento feroz (“mass burn”) cu ta ser yama Conversion Technologies (CT), ta wordo cuestiona formalmente. Un di e motibonan principal pa cual hopi di e facilidadnan similar a cera y ta cerando nan portanan ta pasobra e gastonan di operacion ta extremadamente halto. Tambe ainda ta wordo cuestiona si e tratamento di sushi aki realmente ta un forma di clean energy, debi na su efectonan di emision. Tambe e pregunta ta si nos ta produci suficiente sushi pa por garantisa un operacion estable y financieramente estable. Y un incinirator na final no ta contribui na consenshi general cu mester tin tocante re-use di desperdicio den un forma sostenible y cu ta cuadra cu e concepto di blue economy cu UPP a presenta den su programa di partido.

Ta p’esey UPP no por compronde cu e “expertonan” y TNO ta insisti riba un sistema asina. Of ta pasobra nan kier complace e mandatario den su locuranan y insistencia? E ta incomprendibel y sigur un ridicules di marca mayor con un gobernante por hinca den su cabes pa hinca Aruba den un aventura asina aki. Hopi rapportnan a prueba cu un proyecto asina, particularmente uno di e magnitud aki, lo nifica un otro debacle financiero. Ni na paisnan grandi tipo di projectonan asina a resulta. Y pa colmo nos no mester bai leu, na Aruba nos tin e prueba. EcoGas ta un ehempel cu “Waste to Energy” no a resulta. Y cu peublo, por medio di WEB a paga pe.

E ta un manipulacion enorme, pa nos no bisa un mentira flagrante, cu cualkier politico of Gobernante por pretende cu dor di kima nos sushi nos por genera coriente y cu esaki lo bai reduci e gasto mensual di coriente. Rond mundo a wordo prueba cu esaki NO ta e caso, pio ainda,ta cientificamente prueba cu “Waste to Energy” ta e forma mas caro pa produci coriente. Ta parce cu e comision “handpicked” y e “expertonan” di e minister hunto cu e grupo elite cu AVP a usa pa manipula nos pueblo riba e concepto “GREEN” pa 8 aña largo,esta TNO, a convence nos Minister Presidente caba, segun nos por a compronde for di un comunicado cu gobierno mes a emiti.

Ta p’esey nos speransa pa para e locura aki ta den man di pueblo y parlamento. UPP kier un biaha mas haci un yamada na Parlamento pa no laga, e minister Scorpion cu a converti su mes den e minister Octupus y e “manda mas” den e gobierno actual, conta nan un “sprookje”! Nos no ta laat ainda. Si Parlamento no para e locura y e afan di e minister aki pa un biaha mas faborece un amigo, nos lo bay haya cu placa di nos pueblo lo bay wordo derocha na unda nos sigur lo NO haya “Waste to Energy” pero un “Waste OF Energy & Money!!” Mi ta spera cu

parlamentarionan ta consciente cu e pueblo tin miras riba nan comportacion y lo husga nan si resulta nan tambe a para bira un “stempelparlement”.

