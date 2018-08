Booshi Wever (UPP): Minister di labor tin evidencia pa atacha DPL ?

Nos por a wak un minister sumamente emociona ta dirigi atakenan directo contra di tanto e trahadornan di DPL como e Management Team di DPL. Despues cu SEPPA a cuestiona e forma di proceder di e mandatario, e tono a cambia.

E mandatario a sigui cu su insinuacionnan, pero ela adapta su critica y a bira mas cauteloso. E no ta culpa directamente e Management Team mas y mayoria di e trahadornan, pero ta insinua cu ta trata di algun trahador, un kliek, cu probablemente lo ta liga na e partido AVP, ta haciendo tur e actonan coruptivo.

Con por ta posibel cu un mandatario, cu tin na su disposicion acceso na departamentonan di husticia, y cu lo por ehecuta un investigacion pa determina si tin actonan corupto of fraudulento ta tumando lugar, ta prefera di atende cu esaki publicamente prome? Con por ta posibel cu ta scohe pa “naming and shaming”, pa despues tin di rectifica su insinuacionnan? Kico lo por ta e motibonan pa e minister en cuestion actua di e forma descabeya aki?

Na prome lugar nos mester constata cu despues di 9 luna, ainda no tin un vision real y cla kico lo mester sosode cu su departamentonan. A priminti un plan social cu te ainda no a wordo concretisa. Nos por a tuma nota, cu e departamento concerni ta haciendo su maximo esfuerso pa logra un plan realistico. Sinembergo, kico e minister ta haci ora cu e partido di oposicion ta cuestiona e tardansa? E ta trata na hustifica esaki door di argumenta cu problemanan huridico lo ta e motibo di e tardansa. Pakico no para tras di su departamento y simplemente splica cu ta nada mas cu logico cu planificacion di un intervencion social di e magnitud aki lo tuma su tempo, si kier tin garantia pa un solucion duradero.

E mesun modus operandi parce di ta tumando lugar na DAO y DPL. Ta prefera di ataca e departamentonan, probablemente sea pa tapa e falta di vision di parti di e minister, of ta pasobra cu e kier beneficia amigonan comerciante. Nos por a tuma nota por ehempel di un publicacion di DPL (adhunto e lista) na unda ta mustra un cantidad di vacaturanan cu lo tin pa diferente trabou, manera mestla, carpinte, concierge, ayudante den cushina y pelukeria etc etc.

Remarcabel tambe ta, cu ta busca personanan pa traha den e refineria (pipe-fabricators y pipe-welders). No ta e mesun minister aki cu, casi scuma di rabia na su boca, a duna di concoce cu nunca lo duna permiso pa personanan di afor haña permiso pa bin traha aki? DPL no tin un data-base cu ta indica kende ta e personan local cu lo por bin na remarke pa e tipo di trabounan aki?

E publicacion di DPL parce di ta indica cu esaki no ta e caso y cu probablemente ta un trata na logra haña permiso pa busca stranheronan bin traha aki. Aparte di e lista di vacatura ta mas interesante pa haya e lista di e permisonan cu a ser duna, pa asina ey pueblo mes por husga cuanto di e peticionnan a wordo honra. E ora ey por saca afo cu si e minister aki ta para pa e yiu di tera of ta prefera di complace cu e amigo comerciante. Tur esaki a base di un di e puntonan mas importante den e acuerdo di gobernacion esta: TRANSPARENCIA!

Ta parce cu e racha di laga mas stranhero drenta nos mercado laboral ta sigui, cu tur e consequencianan cu esaki lo trece cune. Ya caba ta conoci cu e gobierno aki a deshaci di e “SWISS-MODEL” cu tin como consecuencia cu “gezinshereniging” mester wordo permiti. Y no mester di duna ningun splicacion al respecto kico esaki lo nifica pa nos AZV, nos scolnan, nos infrastructura etc. etc.

Aparte di e maneho super liberal aki, nos tin tambe ya caba e maneho di minister di Husticia actual, kende a continua cu e maneho di Benny Sievinger pa previlegia hulandes europeo. E previlegionan aki lo conta pa mericano tambe y ademas Minister Andin Bikker a exigi di DIMAS pa previlegia profesionalnan di otro nacionalidad tambe. E yiu di tera ta na caminda pa den un tempo hopi cortico bira menos ainda cu un “TWEEDERANGS-BURGERS”!!

Aruba y Arubiano, Quo Vadis!!

Booshi Wever

Lider UPP

