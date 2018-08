Booshi Wever (UPP): Gobierno lo bay “upcycle” su gastonan tambe?

Cada bes mi ta keda mas y mas asombra pa e “creatividad” cu e Minister encarga c u Medio-Ambiente ta desplega. Esaki den su afan pa hustifica e maneho adhoc, pero selectivo di Serlimar pa faborece amigo y finansistanan. Awor a introduci un concepto nobo, cu e fin pa cera boca di e habitantenan di e bario di Pos Chikito, cu a entrega un manifiesto contra apertura di e centro di reciclahe na Pos Chikito.

Manera UPP a bin ta señala pa algun luna caba, cu ni e Minister ni Serlimar, tin un plannan concreto pa recohe y procesa desperdicio na Aruba, pero si a mustra di ta un maestro den manipulacion. Den un habri y cera di wowo, a yega na un convenio cu cierto sindicato pa introduci un asina yama plan social. Esaki lo a mester trece alrededor di 5.5 miyon florin extra den caha di Serlimar. Motibo di esaki ta cu e tabata tin mester di mas placa pa 2018, apesar cu ya caba el a logra di convence parlamento pa dun’e 5.4 miyon florin extra. Hunto lo e a strica 11 miyon florin, loke ta dun’e e oportunidad di cumpli cu e meta pa saca probecho personal y pa su sponsornan di partido.

E minister a tuma entre otro e decision pa huur e ex– DTI edificio na Pos Chikito, cu argumentonan fofo cu di biaha por a wordo refuta. E minister no a para keto y a hustifica mudamento di Serlimar cu dos otro argumento aparte di e tantisimo otro “smoesjes”.

Na prome lugar lo hinca dos departamento (Serlimar y City Inspector) den e edificio pa un prijs di huur mucho mas menos di loke tabata wordo paga den pasado. Esey kizas por conta pa City Inspector pero sigur no pa Serlimar.

Pakico keha anto, pasobra e minister a logra un ganga toch? Di otro banda lo usa e edificio como un “Upcycle Center” na unda no lo tin desperdicio di cas, pero na unda pueblo lo por trece material cu no ta usa mas, cu lo por wordo “reuse” door di otro instancia of persona. Tremendo solucion toch? Ken por tin algo contra?

Tur e maniobranan cu e minister a bin ta desplega, tin un solo meta pa desvia atencion di loke e gastonan lo bay ta na final di cuenta. Ni cuanto e purba di “sugarcoat” e proyecto ad-hoc aki, toch ta keda vigente e hecho cu elo costa pueblo placa extra. Placa cu awor aki no tin.

Tampoco por hustifica cu mester paga huur, ya cu awor aki Serlimar no ta paga y ni un cen preto na huur pa e edificio na San Nicolas. E unico intencion lo por ta cu e minister lo bay logra su meta pa convence parlamento atrobe pa dun’e mas placa pa e por sigui djodjo, pasobra e gobierno, y parce Parlamento tambe, ta manera un marioneta den su man. P’esey e pregunta na gobierno: lo bay “Upcycle” tambe e gastonn involvi? Pues gobierno y parlamento lo deposita placa den e proyecto pa e sponsornan di campaña por “reuse” esaki of e minister “reuse” esaki pa su proximo campaña? Un “closed circle” of “economia circular” pero pa por sigui yena saco di e miembronan di e Cartel.

E uso di e tantisimo “smoesjes” aki tin como consecuencia cu no tin placa pa absorba e necesidadnan di pueblo, pero si pa paga pa e caprichonan y pachanganan di Otmar y su gang. Enbez di sigui cu complace cu esaki, por a “up-cycle” pa asina ey absorba e otro gastonan (aumento di 10% pa 20% di tarifa di WEB),cu si ta necesario y na benificio di pueblo y no pa un “happy few” cu ta sponsor di Otmar. E tipo di maniobranan aki nos conoce caba den e gobierno anterior cu Otmar tabata un integrante prominente.

