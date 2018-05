Booshi Wever (UPP): Crisisheffing ta pa cierto ministernan sigui derocha placa??

Un debate largo den parlamento a tuma lugar pa hustifica implementacion di un “crisisheffing”. Tin un debe astronomico y gobierno mester cremencha pa di un banda rescata nos finanzas publico, sin sacrifica esnan vulnerabel den nos sociedad y di otro banda pa evita un “aanwijzing” di Hulanda. Te ey UPP tin comprencion.

Medida ta indispensabel, pero e reto MESTER ta tambe pa evita cu derochamento di placa sigui tuma lugar. Aki UPP ta referi en especial na e casonan na unda parce cu prioridadnan robes ta wordo promovi, loke lo tin como consecuencia un aumento barbaro di gastonan. Un inversion di placa inecesario den e situacion actual y p’esey e pregunta ta si mester a introduci e “crisisheffing” pa paga e extra gastonan aki?

UPP ya caba a presenta e caso di huurmento di edificio na Hulanda, cu parce ya un desicion a ser tuma den Ministerraad sin cu pueblo ni Parlamento a delibera riba esaki y tampoco tin e cifranan pa por evalua si mester huur of drecha e edificio.

Un otro caso cu un embergadura mas grandi ta Serlimar. E minister encarga cu e departamento aki a reacciona riba denuncia haci door di UPP encuanto mudamento di Serlimar pa e ex-edificio di DTI na Pos Chikito. Permiti nos pasa riba su declaracion punto pa punto.

Na prome lugar UPP a denuncia cu un sponsor grandi di POR ta doño di e edificio y por ta cu pa e motibo aki ela sapatea pisa ora e minister di e gobierno anterior a muda DTI pa otro sitio. E minister den su declaracion no a desmenti esaki pero a bisa cu eno ta un aleman, siendo ami a bisa cu eta un hulandes europeo.

Pa purba di hustifica su intencion eno por a keda sin dal partido MEP. Ela puntra si MEP, cu tambe a huur e edificio aki, lo a haci esaki pa complace cu e doño. Diferencia sinembargo ta cu e tempo ey no a sali for di un edificio cu tabata den un bon condicion djies pa complace cu un amigo, manera ta e caso awor.

Den su afan pa purba di hustifica e mudamento innecesario aki, ta bisa cu mi persona como Minister di MEP no a hasi nada. Wel ta gracias na MEP awe Serlimar t’ey y e trahadornan nan trabou a wordo garantisa. Na 2001 a encontra un Serlimar desangrando y cla pa wordo

ENTREGA, no bendi na Aruba Bunita NV. Ta obvio cu atrobe ta kere cu e ta den AVP ainda y cu e mester ataca MEP. Y un biaha mas tur hende ta guli manda abou. Den su ultimo declaracionnan e ex-AVPISTA raha aki ta bofta MEP na su antoho y ta parce cu ningun hende ta “give a damn”, no un biaha pero esaki ta di 3 biaha caba.

E minister ta sigui menciona cu e edificio awor aki ta situa den un bario habita, ta den mal estado y no tin hindervergunning. E mudanza pa otro bario habita na Pos Chikito lo haci un diferencia anto? Es mas e intencion ta pa cuminsa cu reciclahe na e edificio menciona. Dicon esaki no por na Parkietenbos mes? Ta bay trece sushi den un bario habita? Esey tambe ta acceptabel pa e bario?

Si e edificio ta den mal estado mes, pakico no ta haci mantencion minimo necesario na e edificio anto, enbes di bay muda? Mi a bai te na Serlimar y mi a wak cumi propio wowonan cu e edificio ta den un bon estado. Mi a saca algun potret y adhunto por observa e edificio di pafo. Y mi ta segura cu e edificio ta hopi bon, bon manteni y bunita. Pa colmo mi a wordo informa cu den e weekend cu a pasa te hasta a verf paden y te hasta a pone “behang” den un di e oficinanan.

Si e edificio ta deplorabel, dicon no ta tur hende ta bai Pos Chikito? No tur trahado ta conta mescos?

Of ta bai Pos Chikito pasobra e minister a nombra y lo bay nombra mas hende pa locual no tin suficiente lugar pa nan sinta? Y finalmente e pregunta ta si na Pos Chikito si tin Hindervergunning?

UPP ta sigui denuncia e forma di proceder aki di e minister. Lo ta bon pa e minister splica dicon mester nombra mas hende den un compania cu ta financieramente mal para. Pakico kier saca Serlimar for di San Nicolas cu ya caba a wordo lubida door di e gobierno cu e mes a forma parti di dje pa mas di 7 aña? San Nicolas mester sigui carga fama di ta e “ghost town” di Aruba?

E minister aki ta derochando cu placa di pueblo cu nombracionnan di tantisimo hendenan. Ariba dje lo mester bai paga EcoGas por lo menos 210.000,= florin tur luna pa deposita e sushi eynan pa despues hinca den saco pa despues deposita esaki den e DUMP na Sero Teishi, cu ta di pueblo. Pues e dump na Parkietenbos ta move pa Sero Teishi. Ainda nos no ta menciona e 150 pa 200 miyon Dollar pa e incinerator cu kier bin cune.

Anto e ora e pregunta ta: Dicon e pueblo mester ser hiba pa e altar di sacrificio dor di e introduccion di e asina yama “crisisheffing”? Pa e minister aki keda djo-djo y enrikese su amigonan y su mes riba lomba di nos pueblo? E gobierno a proclama cu e meta y prioridad di gobernacion ta pa mehora e situacion financiero, dedica atencion na problema social y promove economia di Aruba y no pa sigui derocha placa. Sinembargo nos ta riparando cu ta sigui yena e bari sin bom. “Dieptriest!!

