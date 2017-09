Booshi Wever: Pueblo a manda un mensahe y a capt’e

UPP, cu hunto cu PPA, a forma manera un aliansa durante e eleccion 2017. Booshi Wever, como lider di UPP y sra. NG di PPA, a wordo invita pa un combersacion cu Gobernador di Aruba, Alfonso Boekhoudt. Wever, na su salida for di despacho di Gobernador, a expresa su felicitacion na esnan cu a saca asiento y ta spera cu nan haci nan trabao como parlamentario na bienestar di pueblo y no na bienestar di esnan cu a financia nan campaña.

Pa UPP, e resultado tabata devastador. Jammer cu nan mensahe no a yega, pasobra e mensahe cu den e programa di UPP, pero tambe di PPA, tabata uno na unda cu tabata kier a papia riba ideanan, over di principionan. E otronan tabata mas bien participa den un tipo di carnaval, mey mey di aña. Jammer cu esey a prevalece y awe ta mira e resultado. Esunnan cu a haci mas fiesta a saca nan asientonan. Berdad ta cu a sali na cla, ta cu pueblo kier un coalicion. Eynan ta bay tin un tarea grandi pa esaki sosode. Pero un biaha mas, a papia cu Gobernador kico ta nan pensamentonan, kico kier y a pone esaki riba papel, kico nan ta pensa cu mester haci y ta kere, mirando e situacion di un polarisacion grandi cu ta sosodiendo. Ta increibel cu lidernan ta sigui polarisa e comunidad aki. Segun Wever, un zakenkabinet, den un fase transitorio, na unda cu mester bin cambionan drastico den nos kiesreglement. Si wak bon, awor aki, un partido manera Raiz, si tabata tin e cambionan cu tin den e programa di PPA/UPP, awor aki lo tin un asiento.

E pensamento di con pa cambia e kierreglement, tabata tin dos partido grandi cu 8/8. Red lo tin dos y raiz lo tin un representacion. Tipo di cosnan aki ta yuda nos democracia, pasobra nos deficit democratico no ta den e secuencia di lista, pero den con ta reparti e restzetel. Ta spera, y tin cu pone como prioridad, den un zakenkabinet prome, prome cu sigui. Ya cu tin e polarisacion aki, no sa si despues di un aña y mey pa e zakenkabinet traha, no ta miho pa bay un eleccion cu e reglanan nobo. Cu e reglanan cu a bisa. Jammer cu e mensahe eynan no a yega suficiente. Kico UPP ta bay haci, ta cu tin suficiente hende, apesar cu no a haya hopi voto, pero toch tin hopi hende kier pa nan sigui. Wever mes, tambe a haya un mensahe y a capt’e. Ta kere cu tin cu bin un otro lider y Wever semper lo keda eynan pa duna su contribucion na e partido, y sigur na Aruba tambe.

Mirando e polarisacion, pasobra e tempo ey no tabata tin un polarisacion grandi manera awo. Declaracion di Mike Eman, ta sigui segrega e pais aki, unda cu e ta bisa cu e Latinonan, Wever tin hopi miedo di esaki. Ta cosnan diferente manera cu tabata e tempo ey. A hiba un oposicion fuerte basa riba hecho, basa riba cosnan cu ta pasa, no riba pachi cu machi cu omo, primo, etc. Ta bay riba hechos. Eynan, na 1989, pueblo a bisa ta basta. E ora a Goberna pais manera drechi. E ta un reto pa e partidonan y mester, cualkier coalision cu bin awor, bo tin hendenan cu ta causante di e problema. Bo tin hende den POR cu a yuda e Gobierno aki pa 7 aña y mey largo, hinca e pais aki unda nos ta awe. Con bo ta bay haci cu e investigacionnan cu tin cu tuma luga. Por ehempel na Hospital, tin un documento cu ta bisa di e material cu ta wordo uza, si mira e cantidad di meter cuadra cu a wordo construi ariba, ta papiando cu falta 96 miyon florin, ken ta bay carga pa esaki, ken ta bay haci e investigacion. Si tin un coalicion AVP-POR, nan no ta bay haci’e. Si tin un coalicion MEP-POR, tampoco no ta bay haci’e, pasobra nan tin cu bay proteha Otmar. Pero un zakenkabinet si por hacie. Pueblo di Aruba ta bay un eleccion aki un aña y mey pa dos aña, cu e culpabelnan, kico nan a haci cu e pais aki y ki corupcion a wordo haci den e temporada aki. Esaki ta loke pueblo mester tin garantia prome cu bay eleccion.