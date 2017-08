Booshi Wever (PPA/UPP): “Swiss-model ta un modelo inhumano of un necesidad?”

Na aña 1986 Aruba a logra su Status Aparte. E fecha memorabel aki a wordo anticipa pa ciere di Lago, loke a resulta den un exodo di personanan cu no tabata tin confiansa den nos economia. Aruba tabata conta e tempo ey cu alrededor di 70 mil habitante. Pero mescos cu un Phoenix, Aruba a realisa lo imposibel y genera un crecemento economico impresionante cu un aumento grandi di cupo di trabou primeramente door di expansion di turismo, sigui door di binida di Coastal. Nos poblacion a conoce un expansion enorme y awendia nos tin legalmente documenta riba nos Isla alredor di 110 mil habitante.

Ta un bon custumber di e Arubiano pa habri su brazanan y yama bonbini na nos rumannan di pafo di Aruba cu a bin cu e intencion di gana nan pan honradamente. Y esey a sosode tambe. Segun informacion cu nos por a acumula di entre otro CBS nos a bin comprende cu despues di 1986 Aruba a conoce un inmigracion importante. E censo cu a wordo hasi na 2010 a indica cu casi mitar di personanan cu tabata economicamente activo riba nos Isla (44.3%) no a nace na Aruba y cu mas di mitar di nan (51.1%) no tabata tin un paspoort hulandes.

Igualmente varios publicacion di expertonan riba tereno di turismo y economia a mustra e hecho cu nos por tabata tin un crecemento economico substancial e ultimo 25 aña, pero cu esey no a nifica cu e prosperidad (welvaart) di nos pueblo a crece. Esaki tin su motibo y motibo principal ta cu casi 70% di nos poblacion cu ta traha ta gana sueldo minimo. Esaki tin como consecuencia cu hopi famia ta haya nan mes ta traha dos trabou pa por sobrevivi, loke obviamente tin su repercusion tambe pa e pobresa alarmante y criminalidad cu a aumenta drasticamente.

E pregunta cardinal cu nos tur tin di contesta ta si ta esaki ta e Aruba cu nos kier? Of nos kier un Aruba na unda e prosperidad ta bon reparti, na unda tin reglanan, na unda no tin corupcion?

Aruba tabata conoci pa su hendenan amabel y servicial. Aruba semper a conoce inmigracion. Cuanto famia na Aruba no tin un familiar cu a bin di afo. E Arubiano nobo den pasado a sa di no solamente gana su pan aki, pero tambe a haci su maximo esfuerso pa integra y nos por constata cu awe e gran mayoria ta grita cu bos halto ARUBIANO mi ta. Y ta asina e mester keda.

Ora tin abundancia, manera den e periodo despues di Status Aparte, e desaroyo pa integracion ta mas facil. Nos tur por sobrevivi y hiba un bida digno. E problema ta surgi sinembargo ora escases bati na nos porta y esey a sosode despues di e recesion mundial na 2008 na unda tambe Valero a dicidi pa cera su portanan. Nos unico pilar a keda turismo y e gobierno di Mike Eman a cuminsa manipula e mentenan di nos hendenen cu un tactica basa riba populismo. E demoño tabata BBO y e Swiss model cu tabata discrimina contra esnan cu kier a inmigra y drenta nos Isla.

E historia devastador di e maneho financiero/economico di e gobiernonan populista dirigi pa Mike Eman ta conoci. Nos tin un debe nacional astronomico y nos Isla ta sobrepobla. Un pregunta cu nos mester haci nos mes awendia ta, si nos pais por sigui laga e porta habri pa mas inmigrante drenta? Kico ta haci cu e mas di 2000 mil hendenan cu a paga pa haya un “ontheffing”? Dicon e partidonan populista ta keda keto riba esaki? Dicon e Swiss-model awor ta algo inhumano? Kiermeen loke mi ex-colega Rudy Croes a introduci na juni 2002, ta inhumano?

Mi ta convenci cu gran mayoria di nos poblacion lo kier biba den e Aruba di un par di aña atras na unda tabata tin ordo, na unda corupcion tabata wordo sanciona, na unda reglanan tabata wordo respeta, na unda tur hende tabata por a cana trankil. E pregunta ta, esaki ta e caso ainda?? Si den caso e contesta no ta positivo, anto ta necesario pa introduci reglanan estricto di Bon Gobernacion.

Nos baranca ta midi 184 km cuadra, nos tin mas di 90 mil auto riba nos careteranan y nos tin mas cu 110.000 habitante. Tin mas espacio pa crecemento di habitante riba nos Isla? E suelo Arubiano tin mas capacidad di carga, tanto pa areanan di construccion y nos naturaleza? Si nos laga e porta hancho habri, nos lo sigui ofrece e prosperidad cu nos a conoce un paar di aña pasa? Con lo para cu nos yiunan cu ta studiando den exterior, lo tin un trabou pa nan tur?

Ta pesey e eleccion aki no ta djis un otro eleccion, pero e ta un eleccion pa FUTURO di Aruba. Ta na nos pa dicidi ki sorto di pais nos kier. Un pais na unda partidonan ta hiba un politica populista, unda nan lo sigui dividi y segrega y hunga cu sentimentonan di e pueblo? Nos no por sigui crece sin mas. Nos mester percura pa tur crecemento bay na un manera responsabel y sostenibel, na unda lo tin suficiente cas pa nos biba, na unda tin scolnan pa nos tur, unda tin trabou ora nos yuinan caba cu nan scol. Y mescos tambe e espacio pa por paga esakinan.

UPP kier papia tocante con nos kier mira e futuro di ARUBA na unda tin un gobierno cu ta goberna nos PATRIA conforme reglanan estricto di Good Governance y na unda e modelo Suiso lo percura cu tin un crecemento responsabel y sostenibel di nos poblacion pa garantisa cu Aruba keda e Perla di Caribe y e Happy Island. E pais cu nos tur a conoce desde cu nos a nace of desde cu nos a bin biba. Pa logra esaki nos mester vence e populismo cu a haci tanto daño na paisnan cerca di nos y cu ta haciendo daño na nos pais tambe.

Ta p’esey e combinacion di PPA/UPP no kier ta populista, pero nos kier ta progresista y patriotico, ofreciendo ideanan pa crea un sociedad na unda norma y balornan ta e fundeshi di nos crecemento. Na unda e rikesa ta wordo reparti honestamente. Y na unda nos lo caba cu e division den nos sociedad di NOS Y NAN, por medio di un proceso di integracion, creando un sociedad di NOS! Aruba ta NOS TUR!

Cumpliendo cu e promesa aki nos ta convenci di lo por hiba Aruba pa e siguiente nivel cu lo percura pa un Miho Mañan pa un y tur.

Pa garantiza un bida digno na Aruba pa un y tur, Swiss-model ta un must!