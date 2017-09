Booshi Wever (PPA/UPP): Combina experencia y innovacion pa yega na great governance

Ya ta pa hopi tempo UPP ta mustra riba e hecho cu introduccion di e reglanan di Bon Gobernacion (Good Governance) lo ta indespensabel pa nos por sali for di e abismo cu Aruba ta den. Nos a mustra con e practicanan di mal gobernacion a hiba nos unda nos ta awe, un practica hiba pa hopi tempo caba. Ningun partido of politico no ta scapa di esaki. Nos no mester keda mustra dede riba otro sin acepta cu cada un di nos, ex-mandatario of ex-politico, activo of no, di un manera of otro, no a haci su mes culpabel na un of otro forma cu ta cay bou di Mal Gobernacion. Manera na hulandes ta wordo bisa; “hand in eigen boezem steken”! E momento cu nos haci esaki nos lo ta capaz pa trece un cambio real den e forma con lo ta ideal pa goberna nos pais. Y ami a haci esaki, ami a repasa mi trayectoria como ex-parlamentario y como ex-minister y mi a yega na e conclusion cu tin cierto asuntonan cu mi lo por a hasi miho. Tin otro cu mi a haci corecto, pero a wordo demonisa, por ehempel e maneho cu mi a hiba respecto e asunto di permisologia. Eynan un maneho di Zero-Corruption y Zero-Exception a ser hiba. Esey contrario na e manehonan hiba prome cumi, pero ningun por wordo compara cu e disaster cu a tuma lugar e ultimo 8 añanan.

Cu esaki den mente, hunto cu loke mi por a lesa den literatura con otro paisnan cu awe ta prospero a goberna nan pais, mi a yega na e conclusion cu e unico manera pa por pone bo economia draai manera cu mester ta y percura cu tin un reparticion husto pa tur ciudadano, ta introduccion di entre otro e reglanan di Bon Gobernacion. E pregunta ta cu si cu esaki so lo ta suficiente pa un pais chikito manera Aruba, unda tur hende conoce otro. Na unda nos hendenan no tin mucho confiansa den politica of na unda hopi hende ta depende di un of mas politico, dor di e politica di patronahe cu a wordo hiba pa hopi aña caba. E “normvervaging”, e falta di cumplimento cu norma y balornan te hasta a induci e pensamento serca hopi hende cu no ta necesario mas pa logra algo bo mester ta honesto. Esakinan ta factornan cu lo impedi of dificulta cu introduccion di e reglanan di Bon Gobernacion so ta logra e grado di felicidad y prosperidad pa nos pueblo.

E ora ey e pregunta ta, con si anto? Scott Douglass den su buki titula “Great Governance in Small Societies” ta di opinion cu nos mester bay na e “next level” for di Good Governance pa GREAT GOVERNANCE, a base di cumpli cabalmente na prome lugar cu e reglanan di bon gobernacion, pero e cherry riba e bolo mester ta experencia y capacidad! Naturalmente mester introduci otro leynan cu lo mester percura cu cierto organonan traha completamente independiente di politica y re-enforsa nan funcionamento tambe. Aki mester pensa riba Contraloria General, Raad van Advies, Centrale Bank, Departamento di Impuesto y mester depolitisa e nombramento di personal acopla na formalisa pa medio di ley cuanto departamento por tin y cuanto ambtenaar por wordo emplea den e departamentonan.

Pa nos por logra un “Great Governance” na unda e pueblo lo por sinti e efecto inmediatamente ta e introducion di e asina yama “Mededingingsautoriteit”. Nos a mustra na varios ocacion e bentahanan cu esaki ta trece cune. E dos aspectonan mas importante ta cu esaki lo percura cu e pueblo lo paga un prijs mas husto pa tur loke ta wordo ofreci y tambe cu lo tin un “level playing field” cu tin su repercucion cu nos hobennan lo tin e oportunidad igual pa cuminsa cu un negoshi.

Nos tur sa cu e capacidad di carga ya caba ta na su maximo y no por tin un crecemente dispropocional. Ta p’esey ta necesario pa reintroduci e asina yama Swiss-model” cu lo mester percura cu nos poblacion ta crece na un manera responsabel. Un crecemento duradero y sostenibel lo percura pa TUR hende cu ta biba riba e pida baranca aki tin tur loke ta necesario pa hiba un bida digno. Cu e concepto aki “in place”, e yiunan di esnan cu ta biba na Aruba por tin e siguransa cu lo tin trabou pa nan yiunan ora cu nan caba nan studio y cu pa motibo di p.e. “ontheffing”, otronan ta kita e speransa aki.

E paisnan cu a logra cu nan pais ta prospero a realisa cu pa yega na e grado cu nan pueblo ta contento y cu nan pais ta crece na un forma responsabel, no solamente mester di e leynan ariba menciona pero alabes mester pone y vota pa hendenan cu EXPERENCIA, CAPACIDAD Y SERIO. Nos tur sa cu e situacion di nos pais ta alarmante y ta exigi gobernantenan cu ta cumpli cu e tres condicionnan ariba menciona. Mi no ta kere cu lo tin un hende cu lo subi riba un boto ora cu lama ta malo y cu un tripulacion cu ta consisti di hendenan sin ningun clase di experencia. Ta na e cruzada ey nos ta. Dia 22 di September no ta djies un otro eleccion sino nos lo mester baY vota pa nos FUTURO.

Y pa nos por nabega den e lama malo cu nos ta aden awor nos mester un tripulacion cu tin EXPERENCIA, SERIEDAD y ta CAPAZ. Y pa nos percura pa tin un futuro briyante yena cu prosperidad nos mester e INOVACION necesario y e combinacion PPA/UPP ta cumpli cu e rekisitonan ey.

Den un Aruba cu e reglanan y leynan ariba menciona na vigor, no solamente e pueblo lo haya e confiansa back pero e inversionista tambe cu lo percura cu nos economia crece atrobe. E equipo di PPA/UPP tin tur loke ta necesario pa yega na un gobierno cu ta cumpli cu e rekisitonan pa haya e label “GREAT GOVERNANCE” pa nos pueblo bay pa e siguiente nivel pa garantisa un Miho Mañan pa nos tur.